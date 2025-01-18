İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 00:00
İLAN
İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO :
2022/1789 EsasKARAR NO :
2024/1058MİRASÇI :
SONA BALAKAR
Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1-Davanın KABULÜNE,
2-Müteveffa Hasan BALAKAR'ın vefat etmeden önce Beyoğlu 23. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 28/07/2020 tarih ve 11912 yevmiye nolu (Örnektir) Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
3- Esasının bu şekilde kapatılmasına,
4-Vasiyetnamenin mahkememiz kasasında saklanmasına,
5-Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasına yer olmadığına,
6-Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,
Dair; Huzurda bulunanın yüzüne karşı verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/10/2024" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.09/01/2025
#ilangovtr Basın no ILN02159008