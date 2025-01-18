İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/1789 Esas

KARAR NO : 2024/1058

MİRASÇI : SONA BALAKAR 2022/1789 Esas2024/1058SONA BALAKAR

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;



1-Davanın KABULÜNE,

2-Müteveffa Hasan BALAKAR'ın vefat etmeden önce Beyoğlu 23. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 28/07/2020 tarih ve 11912 yevmiye nolu (Örnektir) Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

3- Esasının bu şekilde kapatılmasına,

4-Vasiyetnamenin mahkememiz kasasında saklanmasına,

5-Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasına yer olmadığına,

6-Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,

Dair; Huzurda bulunanın yüzüne karşı verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/10/2024" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.09/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02159008