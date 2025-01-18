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İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 00:00

İLAN

İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1789 Esas
KARAR NO : 2024/1058
MİRASÇI SONA BALAKAR
 
Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
 
"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1-Davanın KABULÜNE,
 
2-Müteveffa Hasan BALAKAR'ın vefat etmeden önce Beyoğlu 23. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 28/07/2020 tarih ve 11912 yevmiye nolu (Örnektir) Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,
 
3- Esasının bu şekilde kapatılmasına,
 
4-Vasiyetnamenin mahkememiz kasasında saklanmasına,
 
5-Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasına yer olmadığına,
 
6-Davanın mahiyeti itibariyle yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,
 
Dair; Huzurda bulunanın yüzüne karşı verilen karar tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/10/2024" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.09/01/2025
 
#ilangovtr Basın no ILN02159008
 