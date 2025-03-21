İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:51*

T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ

2025/6134 ESAS

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6134 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.455.000,00 1 Taşıt 34KDE423 Plakalı , 2024 Model, VOLKSWAGEN Marka, CADDY KOMBİ 2.0 TDI 122 LİFE DSG Tipli, DTR983587 Motor No'lu, WV1ZZZSK3RX053642 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1968 cm3, Rengi Beyaz, ARACIN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE;

ARACIN ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN ARACIN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI KONTROL EDİLEMEDİ. ELEKTRİK DURUMUNA BAKILAMAMIŞ KİLOMETRE OKUNAMAMIŞTIR. MOTOR-ŞANZUMAN-DİFRANSİYEL-VİTES FONKSİYONLARII TESPİT EDİLEMEMİŞTİR. MOTOR KAPUTU AÇILAMADIĞI İÇİN ŞASİ NUMARASI OKUNAMAMIŞTIR. ÖN CAM ÜZERİNDE OLMASI GEREKEN ŞASİ NUMARASI KAPATILMIŞTIR. SAĞ ARKA KAPI DA UFAK GÖÇÜK, ÇİZİK - ÖN VE ARKA TAMPONDA KÜÇÜK ÇİZİKLER TESPİT EDİLMİŞTİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 13:52

Aracın bulunduğu adres: Tarabya mah. Şalcıkır Cad. No:41 Sarıyer / İSTANBUL

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