İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:51*
T.C.
İSTANBUL13. İCRA DAİRESİ
2024/32500 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, arttırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara e-satış.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32500 E. Sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1.NO'LU ARAÇ SATIŞININ BİLGİLERİ :
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.100.000,00
|1
|Taşıt
|34KDD996 Plakalı , 2023 Model , VOLKSWAGEN Marka , TAİGO 1.0 TSİ 110 R-LİNE DSG Tipli , DLAM67609 Motor No'lu , WVGZZZCS9RY016545 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 999cm3 , Rengi Mavi , Tespit konusu aracın keşif esnasında; araç tescil belgesi görülmüş ancak anahtarı görülmemiş, aracın TüvTürk muayene raporu görülmemiş, hasar kaydına bakılmamış, aracın anahtarı olmaması sebebiyle çalıştırılamamış, kaputu açılıp motor ve motor aksamının durumu değerlendirilememiş, aküsünün var olup olmadığı tespit edilememiş, katettiği km mesafe bilgisi alınamamıştır.
Aracın; karoserinde yer yer ufak çaplı göçük ve çizikler olduğu ancak genel görünüşünün iyi olduğu, tamponlarının, camlarının ve dikiz aynalarının sağlam olduğu, iç döşemesinin temiz ve iyi durumda olduğu, lastiklerinin orta seviyede (%50) olduğu tespit edilmiştir. Daha Fazla Bilgi için Bilirkişi Raporu Eklenmiştir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:32
1.NO'LU Aracın bulunduğu adres : OTİM YED-İ EMİN OTOPARKI FULYA MAH. PROF DR. BÜLENT TARCAN CAD. NO:58 ŞİŞLİ / İST.
2.NO'LU ARAÇ SATIŞININ BİLGİLERİ :
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.600.000,00
|1
|Taşıt
|34KDE018 Plakalı , 2023 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF 1.0 ETSİ 110 DSG LİFE Tipli , DLAR79084 Motor No'lu , WVWZZZCD0RW155951 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 999cm3 , Rengi Gri , Tespit konusu aracın keşif esnasında; araç tescil belgesi ve anahtarı görülmüş, aracın TüvTürk muayene raporu görülmemiş, hasar kaydına bakılmamış, araç anahtarı ile çalıştırılmış, katettiği km mesafe bilgisi alınmış, kaputu açılıp motor ve motor aksamının durumu görülmüş, akünün var ve işlev görmekte olduğu tespit edilmiştir.
Aracın; karoserinde yer yer ufak çaplı göçük ve çizikler olduğu, sağ marşpiyelde sürtmeye bağlı çizikler olduğu, ancak genel görünüşünün iyi olduğu, tamponlarının, camlarının ve dikiz aynalarının sağlam olduğu, iç döşemesinin temiz ve iyi durumda olduğu, lastiklerinin orta seviyede (%50) olduğu tespit edilmiştir.
Daha Fazla Bilgi için Bilirkişi Raporu Eklenmiştir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:55
2.NO'LU Aracın bulunduğu adres :TARABYA GZC YEDİ EMİN OTOPARKI TARABYA MAH. ŞALCIKIR CAD. NO:41 SARIYER / İSTANBUL
#ilangovtr Basın no ILN02151768