İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.600.000,00

1

Taşıt

34KDE018 Plakalı , 2023 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF 1.0 ETSİ 110 DSG LİFE Tipli , DLAR79084 Motor No'lu , WVWZZZCD0RW155951 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 999cm3 , Rengi Gri , Tespit konusu aracın keşif esnasında; araç tescil belgesi ve anahtarı görülmüş, aracın TüvTürk muayene raporu görülmemiş, hasar kaydına bakılmamış, araç anahtarı ile çalıştırılmış, katettiği km mesafe bilgisi alınmış, kaputu açılıp motor ve motor aksamının durumu görülmüş, akünün var ve işlev görmekte olduğu tespit edilmiştir.

Aracın; karoserinde yer yer ufak çaplı göçük ve çizikler olduğu, sağ marşpiyelde sürtmeye bağlı çizikler olduğu, ancak genel görünüşünün iyi olduğu, tamponlarının, camlarının ve dikiz aynalarının sağlam olduğu, iç döşemesinin temiz ve iyi durumda olduğu, lastiklerinin orta seviyede (%50) olduğu tespit edilmiştir.

Daha Fazla Bilgi için Bilirkişi Raporu Eklenmiştir