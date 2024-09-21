×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/433 Esas
KARAR NO : 2024/234

Cincel Taciz suçundan sanık Selim Yılmaz hakkındaki Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2024 tarihli Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar dosyada müşteki Mehmet ve Halise kızı 01/04/1997 Dicle doğumluı BERFİN DURĞIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayınlanan birgazetede veİnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içeresinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ileitiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.19/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02093050