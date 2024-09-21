İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/433 Esas

KARAR NO : 2024/234

Cincel Taciz suçundan sanık Selim Yılmaz hakkındaki Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2024 tarihli Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar dosyada müşteki Mehmet ve Halise kızı 01/04/1997 Dicle doğumluı BERFİN DURĞIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayınlanan birgazetede veİnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içeresinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ileitiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.19/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02093050