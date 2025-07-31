İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/239 Esas

DAVALI: HAVA ERCAN - Fabrikstr. 4 69245 Bammental/ALMANYA

Davacı Bekir Ercan tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

"1- Davanın kabulü ile; Yozgat İli, Sorgun İlçesi, GÜNGÖREN Mahallesi, Cilt: 58 , Hane: 20 , BSN: 100 'de nüfusa kayıtlı, ARSLAN ve KİBAR oğlu, SORGUN 07/01/1977 doğumlu, 33788324952 TC kimlik nolu, BEKİR ERCAN ile aynı yer nüfusu BSN:106 'de kayıtlı, AHMET ve NEZAKET kızı, SORGUN 05/06/1974 doğumlu, 33773325452 TC kimlik nolu, HAVA ERCAN'in BOŞANMALARINA ilişkin Almanya Heiderlberg Aile Mahkemesi’nin 17/04/2002 tarih ve 36 F 193/01 sayılı kararı ve 16/07/2002 kesinleşme tarihli yabancı mahkeme ilamının 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanunun 50-58. maddeleri uyarınca TANINMASINA,

2- Kararın nüfus kayıtlarına işlenmesine,

3- Hüküm tarihi itibarıyla alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile kalan 433,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan 179,90 TL peşin harç, 503,00 TL tebligat gideri, 1.400,00 TL bilirkişi ücreti ve 9.072,00 TL ilanen tebligat gideri olmak üzere toplam 11.154,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,

Dair kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı.18/04/2025" şeklinde verilen karar gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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