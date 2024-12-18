İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1493 Esas

DAVALI : RAWAN SOKARIYA Talatpaşa Mh. 1000 Sk. No:3 İç Kapı No:12 Esenyurt/ İSTANBUL

Mohamad Eyad Rahma tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamada;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

H.M.K. 122 VE 127. maddeleri gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaplarını H.M.K. 129/2 maddesi gereğince delillerini bildirmek ve dilekçe eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğu, cevap verilmemesi halinde HMK 128. maddesi gereğince davacının dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı yerine,

Duruşma günü olan 14/01/2025 günü saat 15:00'da sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02141976