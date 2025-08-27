T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/222 Esas

Konu: gaiplik ilanı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı Hazine vekili Eyüp, Üçşehitler Mah. 10 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın aşağıda isimleri belirtilen malikleri hakkında gaiplik kararı talep etmiş olmakla;

Gaipler; Tahir Gülsün (Abdulkadir oğlu), Nuh (İbrahim oğlu), Emine Şükrüye Tevfik, Ayşe, Hüsniye (Tevfik kızı), Hayriye, Şevki Sağnak, Hayriye (Mehmet kızı), Mehmet, Ayşe (Mustafa Ömer kızı), İsmail, Ali (Mustafa oğlu), Mehmet Cengö, Hüseyin (Mustafa oğlu), Ömer (İsmail oğlu), Sıdıka (Hayri kızı), Sururiye, Hamdi (Mehmet oğlu), Mehmet (Yusuf oğlu), Despina (Giryako'da olma), Teopis (Hıristo'dan olma), Kiryakiçe, Naciye (Mustafa kızı), Fatma (Memiş kızı), Süleyman (Hasan oğlu), İzzet (Abdi oğlu), Halit (Rifat oğlu), Seher, Osman (Mustafa oğlu), Mahmut (Ahmet oğlu), Emine (Osman kızı), Fatma (Emine kızı), Hikmet, Sadık, İkbal, Osman, Hüseyin, Şevki, Hürmüz, Hacı Recep, Hasan, Ali, Hatice, Sait, Reşat (İbrahim oğlu), Şerife (Hasan kızı), Hüseyin (Ali oğlu), Süleyman (Süleyman oğlu), Hamdi (Ali oğlu), Firdevs (Hamit kızı), Mürüvvet, Mehmet (Raif oğlu), Mehmet (Hasan oğlu), Şerife (Ali kızı), İsmail (Şaban oğlu), Mustafa (İbrahim oğlu), Raşit, Ayşe Dinçay (Mustafa Ömer kızı), Ayşe, Nigar, Ayşe (Ali kızı) hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarının İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/222 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince 2. kez ilan olunur. 11.07.2025

