İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/90 Esas

KARAR NO : 2023/587

Davacılar İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Haksız İşgal Nedenli davasının yapılan açık yargılamasının yapıldığı;

Davalı MURAT KUL'un belirtilen adresine tebligat yapılamadığından ve adresi meçhul olduğundan DAVALI MURAT KUL' a gerekçeli kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 22/11/2023 tarih, 2018/90 Esas 2023/587 sayılı kararı ASIL VE BİRLEŞEN DAVANIN REDDİNE, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. Davacı vekilinin yasal süre içerisinde istinaf ettiği, anlaşılmakla; GEREKÇELİ KARAR ve İSTİNAF DİLEKÇESİNİN davalı MURAT KUL' a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2025

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