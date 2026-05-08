İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/393 Esas

KARAR NO: 2026/247

Davacı YUSUF ELŞUVEYH aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile; davalılar Vahdiye Şeyh Derviş ve Taha kızı 25/01/1985 doğumlu annesi HAMİDE HALAF HAMMADİ ve Şuveyh ve Meryem Elmustafa oğlu, 27/08/1980 doğumlu babası HALİD EELŞUVEYH'in, HAMİDE ve HALİD oğlu, 20/01/2010 doğumlu, 02440043490 kimlik numaralı Küçük ABDULSELAM EELŞUVEYH üzerinde bulunan velayet hakkının ayrı ayrı KALDIRILMASINA,

2- Küçük ABDULSELAM EELŞUVEYH'e vasi atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne İHBARDA bulunulmasına, eldeki dava davacısı Yusuf Elşuveyh'in vasilikte öncelikli olarak değerlendirilmesinin istenilmesine,

3- Harçlar Tarifesi Uyarınca alınması gereken 732,00 TL ilam harcından peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 552,10 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

4- Davacı tarafından yatırılan avanstan karşılanan tebligat gideri olan 145,00 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine,

5- Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan; 6 tebligat gideri 1.157,00 TL ile basın ilan kurumu ücreti 26.491,20 TL olmak üzere toplam; 27.648,20 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

6- Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. 03/04/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026

