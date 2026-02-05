İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/241 Esas

DAVALI: HASAN HALMI EMİN - (Pas. No: 347957426) Altıntepsi Mah. Kazım Karabekir Cad. No:29 Kat:1 Daire:1 Bayrampaşa/ İSTANBUL

Davalının bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış olduğundan davalı HASAN HALMI EMİN'e tahkikat duruşma gününün tebliğine,

Daha önce 28/01/2025 tarihli duruşma ile duruşma gününün 29/04/2025 tarihine bırakıldığı, 29/04/2025 tarihli duruşma ile ön inceleme duruşmasının ertelenerek 07/10/2025 tarihine bırakıldığı, 07/10/2025 tarihli duruşma tutanağı ile davacı asilin mazeretinin kabulü ile duruşmanın 22/01/2026 tarihine bırakıldığı anlaşılmakla 26/01/2026 tarihli duruşma tutanağı uyarınca;

Duruşma günü olan 16/04/2026 günü saat: 13:30'da duruşmada hazır bulunmanız, geçerli bir mazeretiniz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde karşı tarafın da hazır olmaması yada yargılama devam etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda ise yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sone erdiği duruşmada HMK 184-186 maddeleri gereğince sözlü yargılamaya geçileceği, duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tahkikat duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

