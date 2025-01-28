İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/203 Esas

DAVALI : FAISAL JAMEEL

Davalının bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış olduğundan davalı Faısal Jameel'e ön inceleme duruşma gününün tebliğine,

Duruşma günü olan 08/05/2025 günü saat: 10:12'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02163535