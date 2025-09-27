×
İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/206 Esas

DAVACILAR

1- AHMET ARSLAN
2- GÖZDE ARSLAN
3- HİDAYET KAAN ARSLAN-
4- NECMİYE VARDAR
5- SİBEL ALTAN
6- ZEKİYE VARDAR

DAVALILAR: 

1- FAHİRE YAZILI
2- SAFFET GÜL
3- ŞİŞLİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zabıtları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/01/2026 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun ilgili maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zabıtları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23.09.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02302532

 