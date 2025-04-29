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İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/253 Esas

DAHİLİ DAVALI :GÖKHAN SERT (T.C 53020516204)

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dahili davalı Gökhan Sert'in mevcut adreslerine tebliğ yapıldığı, ancak tebligatların bila ikmal iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/05/2025 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 358/1 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02213855