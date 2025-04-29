İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/253 Esas
DAHİLİ DAVALI :GÖKHAN SERT (T.C 53020516204)
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dahili davalı Gökhan Sert'in mevcut adreslerine tebliğ yapıldığı, ancak tebligatların bila ikmal iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 27/05/2025 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 358/1 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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