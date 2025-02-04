İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS : 2019/745

KARAR : 2023/883

Davalı RENAİSSANCE ENTERPRİSES S.A aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı RENAİSSANCE ENTERPRİSES S.A şirketinin Yurt Dışı tebligat adresine tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de yapılan bütün araştırmalara rağmen bulunamamış olduğundan Mahkeme Kararının ve İstinaf dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Mahkememiz 06/12/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

"1- Davanın KISMEN KABULÜ İLE; 161.666,66-TL ücret alacağının 15/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, başarı ücretine ve fazlaya ilişkin istemin reddine,

2- Alınması gereken 11.043,45-TL karar harcının peşin alınan 81.018,02‬-TL harçtan mahsubu ile bakiye 69.974,57‬-TL harcın kararın kesinleşmesi ve talep halinde davacıya iadesine,

3- Kabul edilen miktar ve yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 25.866,67-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4- Reddedilen miktar ve yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 340.084,52-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davalı Relight Capital Madencilik Lojistik Gayrimenkul Enerji Anonim Şirketi'ne, Hakan Baykam'a, Gökhan Baykam'a ve Topkapı Mineral Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne verilmesine,

5- Davacı tarafından yatırılan 2.100,00-TL bilirkişi ücreti ve 392,1‬0-TL PTT gideri toplamı olan 2.492,10-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre 82,23-TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6- Gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

Dair hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı." yönünde karar verilmiş, davacı Yaşar Ağsu vekili sunmuş olduğu istinaf dilekçesi ile "İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/745 Esas, 2023/883 Karar sayılı usul ve yasaya aykırı kararının ortadan kaldırılarak(bozularak) davamızın kabulüne karar verilmesi, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı yana tahmiline karar verilmesi" yönünde istinafa başvurmuş olup,

Mahkeme Kararının ve İstinaf başvuru dilekçesinin gazetede ilanından (7) gün sonra Davalı RENAİSSANCE ENTERPRİSES S.A'ya tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren (2) haftalık süre içerisinde karara karşı İstinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, İstinaf dilekçesine karşı cevaplarınızı sunabileceğiniz hususu , Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02167043