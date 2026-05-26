İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL

1. İFLAS DAİRESİ

2022/2 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.350.000,00 1 Taşıt 34AAY986 Plakalı, 2017 Model, SKODA Marka , DCX126155 Motor No'lu , TMBAG6NP5H7560365 Şasi No'lu , ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:17

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:17

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:17

22/05/2026 (İİK m.114/4)

