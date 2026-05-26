İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL
1. İFLAS DAİRESİ
2022/2 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.350.000,00
|1
|Taşıt
|34AAY986 Plakalı, 2017 Model, SKODA Marka , DCX126155 Motor No'lu , TMBAG6NP5H7560365 Şasi No'lu , ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:17
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:17
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:17
22/05/2026 (İİK m.114/4)
