İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/142 Esas

KARAR NO : 2025/200

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2025 tarihli ilamı ile CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Şahin ve Fatma kızı, 12/07/1981 doğumlu, Zonguldak, Devrek, Yeniköy mah/köy nüfusuna kayıtlı AYSEL SEPETÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02221320