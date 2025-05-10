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İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/142 Esas
KARAR NO : 2025/200

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2025 tarihli ilamı ile CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Şahin ve Fatma kızı, 12/07/1981 doğumlu, Zonguldak, Devrek, Yeniköy mah/köy nüfusuna kayıtlı AYSEL SEPETÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.05.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02221320