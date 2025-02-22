İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/545 Esas

KARAR NO : 2025/77

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/02/2025 tarihli ilamı ileTCK'nun 141/1 maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Mohammed Ashaque ve Mamtez Begum kızı, 1990 İrlanda doğumlu BEHZAD SHARMIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02178131