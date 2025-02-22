İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/525 Esas

KARAR NO : 2025/63

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı04/02/2025 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-h maddesi gereğince mahkumiyetlerine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Kadhem ve Fakhriya kızı, 1990 Bahreyn doğumlu ZAINAB KADHEM AHMED MOHSEN EBRAHIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.02.2025

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