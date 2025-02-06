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İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/381 Esas
KARAR NO : 2025/31

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2025 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Muhammed ve Ğade oğlu, 12/07/2007 doğumlu SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK İSMAİL HİCAZİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.02.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02168477