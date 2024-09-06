İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/184 Esas

KARAR NO: 2024/370

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/06/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Akın ve Cansu kızı, 30/08/2008 doğumlu, Kocaeli, İzmit, Kadıköy mah/köy nüfusuna kayıtlı İLAYDA ÇAÇA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.09.2024

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