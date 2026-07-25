İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

KIŞLIK İŞ ELBİSELERİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/1093338

1-İdarenin

1.1.Adı:İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2.Adresi:Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 ŞİŞLİ/İSTANBUL

1.3.Telefon numarası:02123682600

1.4.İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhalenin

2.1.Tarih ve Saati: 17.08.2026-10:30

2.2.Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1.Adı: KIŞLIK İŞ ELBİSELERİ MAL ALIM İŞİ

3.2.Niteliği, türü ve miktarı: 1. Kısım 341 Çift Ayakkabı 2. Kısım 47.254 Adet İş Elbiseleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3.Yapılacağı/teslim edileceği yer: İSTAÇ A.Ş. Odayeri Düzenli Depolama Alanı Göktürk Köyü (Kemerburgaz / Eyüpsultan) İSG Deposuna Teslimatlar Yapılacaktır.

3.4.Süresi/teslim tarihi:

1. Ürünler Tedarikçi tarafından, İstanbul ili sınırları içinde aşağıda belirtilen noktaya teslim edilmelidir.

• Odayeri İSG Depo (Odayeri Düz. Dep. Alanı Göktürk Köyü Kemerburgaz / Eyüp)

2. Nakliye ve diğer giderlerin tümü Tedarikçi’ ye aittir.

3. Teslimat tarihi işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

4.Geç kalınması halinde ürün teslimatının geç bir tarihte yapılıyor olmasından İdare sorumlu değildir.

5. Tedarikçi, İdareyle kumaş, logo, model mutabakatı yaptıktan sonra ürünlerin seri üretimine başlamadan önce her bir ürün kalemi için iki (2) adet şahit numune yapmalıdır. Şahit numunelerin onaylanması halinde tutanakla biri İdare’de biri Tedarikçide kalır ve iş bitiminde kontroller bu numunelere göre değerlendirilir.

6. Ayakkabılar kutu ambalaja konulmalıdır.

7. Kutu ambalaj üzerinde üretici adı, ayakkabı tipi, ayakkabı numarası bilgileri olmalıdır.

8. Üretilen tüm ürünlere takılacak etiketlerde yıkama talimatı ve ihale numarası da yazılmalıdır.

9. Ambalajlama ve taşıma esnasında ütünün bozulmamasına dikkat edilmelidir.

10. Ürünlerin ambalajlanmasında mukavva ve naylon poşet kullanılmalıdır.

11. Tüm tekstil malzemeleri tekli poşetler içinde ambalajlanmış olmalıdır.

12. Tedarikçi iş elbiselerini her ürün için lokasyon bazlı kolilere koymalıdır.

13. Ürünler kolilerde beden sırasına göre düzenli olarak yerleştirilmelidir.

14. Kolilerin üzerine ürün türü, adedi ve beden numaraları, bölüm adı açıkça yazılmalıdır.

15. Sevkiyat esnasında ürünün hasar görmesi durumunda, hasarlı ürünler İdare tarafından kabul edilmez.

16. Teslimat hafta içi günlerde saat 09:00 ve 14:00 arasında yapılmalıdır. Belirtilen gün ve saat dışında mal kabulü yapılmaz.

17. İdarenin deposuna ürünlerin istenilen yere indirilmesi ve lokasyon bazlı dizilmesi Tedarikçinin sorumluluğundadır.

18. Teslimat, ürünler sayılarak yapılmalıdır, tutanak tutulup teslim alan yetkili ile karşılıklı imzalanmalıdır.

19. Teslimatta, ürünün sayımı yapılamazsa İdare’nin tutacağı tutanak esas kabul edilir.

3.5.İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (Üç) gün içinde işe başlanacaktır

4-Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1.Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1.Teklif mektubu.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3.Geçici teminat.

4.1.4.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1.Numune sunulması istenmektedir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15-Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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