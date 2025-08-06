T.C.

İSPİR

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

04.08.2025

Sayı : E.64693721-2017/53-Ceza Dava Dosyası

Sanık Fatih Kurt hakkında Bakaya Kalıp 3 Aydan Sonra Kendiliğinden Gelmek suçundan İspir Cumhuriyet Başsavcılığının 11/05/2017 tarih ve 2016/639 sayılı iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda sanığın 17/11/2016 yılında ülkeden çıkış yaptığı, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının bu nedenle yapılamadığı anlaşılmakla dosyanın 18/06/2025 tarih, 2017/53-2025/69 E/K sayılı kararıyla sanık hakkında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği, bu nedenlerle sanık Fatih Kurt'un adresinin bilinmemesi nedenleriyleadı geçen sanık Fatih Kurt'un Mahkememiz gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,29.30. Maddeleri gereğince "yurt genelinde yayın yapan ilk 5 ulusal gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde" ilanen tebligat yapılması karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren tebligat kanunun 31. Maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yerin mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlemek suretiyle istinaf talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.

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