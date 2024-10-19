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|KAMUOYU ARAŞTIRMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.
|İSTANBUL İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA ANKETİ HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1380018
|1- İdarenin
|a) Adı
|:
|İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.
|b) Adresi
|:
|Merkez mah.Silahtarağa cad. No:83/1 - EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124447733 - 2123694303
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu hizmet alımın
|a) Adı
|:
|İSTANBUL İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA ANKETİ HİZMETİ ALIMI İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|İstanbul iş gücü piyasasında istihdamın ve işsizliğin durumunu belirlemeyi, iş gücü arzı ve talebinde yaşanan yapısal sorunları saptamayı ve analiz etmeyi amaçlayan araştırma projesine sahadan veri toplamak amacıyla anket hizmeti alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İhale konusu hizmet İstanbul il sınırları içerisinde yapılacaktır.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
|3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|30.10.2024 - 14:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İsper A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:83/1 Eyüpsultan/İstanbul
|4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
#ilangovtr Basın no ILN02104929