ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

2. İLAN

T.C.

ISPARTA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

23/12/2024

Sayı : 2024/174 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta İli Merkez İlçesi İstiklal2 Mahallesi, 4064 Ada 1 parsel ve 4049 Ada 2 parselde kayıtlı taşınmazların (geldisi Ispartaİli Merkez İlçesi İstiklal2 Mahallesi, 3 ada 161 parsel) kayıtlı hissedarı ve gaip olduğu iddia edilen İsmail kızı Fatma'nın, TMK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/174 Esas (Mahkememizce devrolan Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/358 Esas) sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur.

NOT: Hakimler Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 08/08/2024 tarihli ve 1014 sayılı kararı gereğince Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin çift numaralı dosyalarının yeni kurulan Isparta 6. Asliye Hukuk Mahkemesine devredilmesine karar verilmekle Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/358 esas sayılı dosyası Isparta 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/174 esasını almıştır.

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