ISPARTA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ISPARTA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/858 KARAR NO : 2024/1031C. SAV. ESAS NO : 2024/4929

SANIK : TUĞBA KUMAŞ, Yusuf ve Zekiye kızı, 20/08/1989 İstanbul doğumlu, Trabzon Sürmene Ormanseven mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

UYGULANAN KANUN MAD. : TCK'nun 191/1, 53/1,2,3,58/6 mad.

KARAR TARİHİ : 05/12/2024

Sanık hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan açılan davada suçu işlediği sabit olduğundan 2 YIL hapis cezası mahkumiyetine karar verilmiş olup, 2 hafta içinde bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe ile başvurması halinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Ceza Dairesinde istinaf kanun yolu açık karar verilen gerekçeli karar sanık TUĞBA KUMAŞ'a tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02215405