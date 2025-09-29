×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
ISPARTA
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, İslamkö Köyü, 135 Ada, 14 Parsel, bağ nitelikli
Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü,Atabey / ISPARTA
Yüzölçümü : 3.081,50 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.622.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Parsel Isparta Ovası Koruma Alanı İçerisindedir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 13:38
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 13:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, İslamköy Köyü, 135 Ada, 28 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü, Atabey / ISPARTA
Yüzölçümü : 3.041,07 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.257.498,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Parsel Isparta Ovası Koruma Alanı İçerisindedir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 14:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 14:38
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 14:38

25/09/2025(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02302265

 