Örnek No:55*

T.C.

ISPARTA

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, İslamkö Köyü, 135 Ada, 14 Parsel, bağ nitelikli

Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü,Atabey / ISPARTA

Yüzölçümü : 3.081,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.622.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Isparta Ovası Koruma Alanı İçerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 13:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Atabey İlçe, İslamköy Köyü, 135 Ada, 28 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy Köyü, Atabey / ISPARTA

Yüzölçümü : 3.041,07 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.257.498,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Isparta Ovası Koruma Alanı İçerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 14:38

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 14:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:38

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 14:38

25/09/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

