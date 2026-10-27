ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2026/404 Esas PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
1- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın/taşınmazların tapuda davalı/dvalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına tescili talep edilmiş olup;
2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına tescil edileceği;
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.15/10/2026
|Dosya No
|Davalılar
|İl/İlçe
|Mah/Mevki
|Ada/Parsel
|m²
|Duruşma Günü
|Duruşma Saati
|2026/404
|Şengül Serttürk Şenay Atman Halil Çetin AtmanGültekin Atman Hacer Canan AtamanOsman Cem Ataman Günsel Berber Kara Veli Şükrü Ataman Nurcan Gökhan Hilal Ataman Deniz Ural Caner Ataman Canan Ataman Mustafa Ataman Müge Ataman Verda Tufan Şerife Nilgün Özkiraz Mehmet Özkiraz Semra Bekmen Ahmet Bekmen Cemal Batuhan Bekmen Serdar Sarım Sedat Sarım Ayşenur Acet Necmiye Özer
Ayşe Betül YetimSerpil Erdem Havva Gülay Soğancı Mehmet Nail Öncü Şefika Öncü Beril Öncü Cüneyt Öncü Sıddıka Gönül Öncü
Atilla Öncü
|Isparta Merkez
|Emre Mah Gökçay Mevki
|504/2
|2.113,83
|03/11/2026
|10:50
|2026/405
|Zafer Akkoç
Zeynel Tüzün(hasan oğlu)
|Isparta Merkez
|Emre Mah.
Gökçay Mevki
|505/13
|264,48
|03/11/2026
|10:50
|2026/406
|Aliy
Bozdoğan
Ayşe
Honaz
Ayşe
Sarmış
Emine
Akalp
Vasi Zeliha
Akalp
Hadiye
Honaz
Hasan
Nazım İzgi
Hatice
Özköylü
Hatice
Dudu
Songür
Mehmet
Akalp
Mehmet
Fındık
Merve
Kara
Murat
Honaz
Mustafa
Honaz
Nihat Ok
Osman İzgi
Osman
Şahin
Honaz
Süleyman
Honaz
Şükrü İzgi
|Isparta
Merkez
|Emre Mah Dikilik Mevki
|505/24
|1344,65
|03/11/2026
|10:50
|2026/407
|Ayla Bardakçı Azime Fürgan Aslan Çakan Gültekin Başköylü Hacer Gülören Halil Alper Aslan Hatice Öztürk Mehmet Aslan Mehmet Serhan Bardakçı Mustafa Arif Başköylü Muniscan SongürNevim Çapur Nihal Tamer Osman Bardakçı Ömer Bardakçı Saadet Sertel Serdar Bardakçı Sevim Aşı Süleyman Bardakçı
|Isparta
Merkez
|Emre Mah Dikilik Mevki
|505/29
|986,81 m²
|03/11/2026
|10:50
|2026/408
|Aysel Atman
Burak Atman
Esin Yıldırım
Faruk Atman
Hakkı Muzafer Atman
Halil İbrahim Küçükçaylı
Hasan Ünal Atman
Hatice Atman
İbrahim Ulaş Şener
İsmail Küçükçaylı
İsmail Niğdeli
İsmail Buğra Atman
Mehmet atman
Nazmi Alkın Şener
Nuray Alkın Şener
Nuray Bozbey
Nurten Atman
Orhan Yıldırımkaya
Osman Yıldırımkaya
Özlem Yıldırımkaya
Vural Atman
Hasan Hüseyin Atman mirasçıları
İbrahim Atman mirasçıları
|Isparta Merkez
|Emre Mah.
Dilkilik Mevkii
|504/1
|224,82
Daimi irtifak
|03/11/2026
|10:50
|2026/409
|Gülçin Tokoğlu
Murat Çulcu
Süleyman
Tere
|Isparta Merkez
|Emre Mah Gökçay Mevki
|505/6
|44,20
|03/11/2026
|10:50
|2026/410
|Remziye Alpay
Orhan Özan
Aliye Tamer
Şükran Özan
Mustafa Can Özan Arzu Kıranfil Behiye Gökbaş Fatma Alten Abidin Okav Halil Okav Tamer Okav
Ayla Güzeldal
|Isparta Merkez
|Emre Mah Dilkilik Mevki
|505/24
|1344,65
|03/11/2026
|10:50
|2026/411
|Ulviye Başer
|Isparta Merkez
|Lagus Mah Savakbaşı Mevkii
|234/12
|238,52
|03/11/2026
|11:50
|2026/412
|Altan Topal
Fatime Özlem Gökdere
Feyza Sunar
Hamide Topal
Hasan Tutan
İbrahim Topkaya
İsmail Topal
Mahir Topal
Meral Dingeç
Narin Özdamar
Nuray Dingeç
Şerife Gökdere
Tuba Devrim
|Isparta Merkez
|Dere Mah
Kanlıkoz
Mevkii
|614/27
|727,02
|03/11/2026
|10:50
|2026/413
|Adile Neriman
Büyükleblebi
Ahmet Büyükçam
Ahmet
Büyükleblebi
Ahmet
Çağlar
Alper Büyükçam
Atila Büyükleblebi
Caner Büyükleblebi
Coşkun Büyükleblebi
Cüneyt Büyükçam
Derya Büyükçam Çelebi
Dudu Büyükleblebi
Eda Kosif
Erkan Büyükleblebi
Fatma Büyükleblebi
Fetiye Öksüz
Gökhan
Büyükleblebi
Gülay
Özbaş
Huriye Bayrak
Hüsniye
Büyükleblebi
Hüsnü
Büyükleblebi
İkbal
Çağlar
Kenan Büyükleblebi
Mehmet
Büyükleblebi
Muhammet
Büyükleblebi
Mustafa Büyükçam
Nuray Büyükçam
Özge
Karabay
Özgür
Büyükleblebi
Sibel Urcan
Şaika Şefika Duran
Şefika İpkin
Şerife Büyükleblebi
Şükrü Büyükçam
Erol Büyükleblebi mirasçıları
|Isparta Merkez
|Dere Mah. Kanlokoz
|614/26
|243,67
|03/11/2026
|10:50
|2026/414
|Fatma Yurttepe Murat Yurttepe Nuray Özçelik Osman Yurttepe Osman Yurttepe Zehra Yurttepe
|Isparta Merkez
|Dere Mah. Ağlasun Şosesi Mevkii
|250/54
|598,12
|03/11/2026
|10:25
|2026/415
|Havva Köprü
|Isparta Merkez
|Dere Mah.
AğlasunŞosesimevkii
|250/74
250/75
|74 parsel
1.394,65
Daimi irtifak
75 parsel
7.23 mülkiyet
|03/11/2026
|10:50
|2026/416
|Ali Tommabak
Emin
Tommabak
Eyup Kuzkaya
Gülüşan Esen
Hacer
Tommabak
Hatice
Küçükyılmaz
İlyas Kuzkaya
Mehmet Uluyol
Mustafa Kuzkaya
Rafiye Çiftçi
Sabahat Bektaş
Tahir Tommabak
Zeliha Özmen
|Isparta Merkez
|Dere Mah.
|611/2
612/2
|415,11
1332,45
|03/11/2026
|10:50
|2026/417
|Ayşe Çiftci Ayten Sözer Canan Karabağ durmuş Taşçeken Erol Çakacı Hakan Özcan Halil Şakar Halil Erkan Özcan Hülya Tunç Kadir Karabağ Nihal Ünal Nuray İnceefe Osman Özsu Serap Demirsöken Sevgi Coşkun Seyhan Bağıran Sultan Çakacı Tayfun Özsu Vesile Ergüler Vesile Küçükdereli Yaşar Kamil Çakacı Yıldız Erey Yüksel Özcan
|Isparta Merkez
|Dere Mah. Ağlasun Şosesi
|250/57
|211,90
|03/11/2026
|10:50
|2026/418
|Mehmet Kalem
Hüseyin Sezai Ölmez
Hacer Nilgün Ölmez Erdal
Nilüfer Vesile Ölmez Çiçek
Rahime Salman
Hüseyin Sofulu
Süheyla Coşkun
Meliha Sofulu
Kudret Ramazan Sofulu
Aynur Çakmakcı
Müjgan Doğan
Fazilet Keser
Selma Ergenekon
Belma Ergenekon
Esma Kurtulgan
Esin Sofulu
Engin Sofulu
Emin Sofulu
Hasan Hüseyin Sofulu
Eda Sofulu
Fatıma Sofulu
Fatıma Sofulu
Ömer Sofulu
Onur Sofulu
Mustafa Sofulu
|Isparta Merkez
|Dere Mah.
Karakaya Mevkii
|611/1
|475,38
Daimi irtifak
|03/11/2026
|10:50
|2026/419
|Arife Öcal
Fatıma Zorlu
Muharrem Avcu
Müzeyyen Akkaya
|Isparta Merkez
|Dere Mah.
|611/4
612/4
|255,39
454,78
|03/11/2026
|10:50
|2026/420
|Abdullah Yılmaz
Ahmet Yılmaz
Fatih Ay
Fatime Godın
Hatice Eryıldız
Kemal Ramazan Yılmaz
Mehmet Arif Yılmaz Mehmet Arif Yılmaz
Mehmet Cemali Yılmaz
Nebi Veli Yılmaz
Ömer KerimYılmaz
|Isparta Merkez
|Lagus Mah. Köy Savakbaşı Mevkii
|230/19
|5.783,76
|03/11/2026
|10:50
|2026/421
|Halil Kahraman
Lütfiye Akpınar
|Isparta Merkez
|Lagus Mah Karadağ mevkii
|204/20-21
|460,33 m²
100,00 m²
|03/11/2026
|10:10
|2026/422
|Ahmet Seçer
Ramazan Seçer
Abdullah Seçer
Şerife Kaya
Şeyma Gül Çatal
Ayşe Çatal
|Isparta Merkez
|Lagus Mah. Savakbaşı mevki
|234/9
|4.344,83
Daima irtifak
|03/11/2026
|10:50
|2026/423
|Selim Işık
|Isparta Merkez
|Lagus Mah./ köyü
|0/4277
0/4275
|54,18
1312,01
|03/11/2026
|10:50
|2026/424
|Ahmet Başer
Arif Özcan
Emine Akpınar Emine Çatal Emine Sümer Fatıma Ergüler Fevziye Yiğit Ismahan Pediz İsmail Özcan Kevser Başer Mehmet Pediz Mustafa Pediz
Rafia Özcan Rasul Özcan Sebahat Yurduseven
Süleyman Başer Süleyman Pediz Şadiye Goral Şermin Kara
Uğur Özcan
Ülker Özcan Zeliha Özcan
|Isparta Merkez
|Lagus Mah Köçük Mevkii
|101/481
|892,93 m²
120,95 m²
|03/11/2026
|10:50
|2026/425
|Şadiye Yavuz
Süleyman Doğan
Rüya Karadayı
Jülye Atlı
Hakan İlker Doğan
Sevim Doğan mirasçıları
Aylin Atakay
Ayla Atakay
Atilla Atakay
|Isparta Merkez
|Lagus Mah.
Üstü Sinop Deresi Mevkii
|103/117
|200,42
Daimi irtifak
|03/11/2026
|10:50
|2026/426
|Recep Güleş
|Isparta Merkez
|Lagus Mah.
Yumrutepe mevkii
|0/4278
|1663,74 daimi
7,05 ifraz edilerek mülkiyet tescili
|03/11/2026
|10:50
|2026/427
|Hüseyin Devrim Bildiren
|Isparta Merkez
|Lagus Mah Asarlık Mevkii
|0/4276
|533,96m²
|03/11/2026
|10:50
|2026/428
|Ummahan Çatal
mirasçıları
Ramazan Çatal
Gülser Yiğit
Mehmet Döner
Erol Döner
Bayram Döner
Ekrem Döner
Mehmet Çatal
Fatıma Çatal
Fevzi Çatal
Ali Osman Çatal
Sezai Güngör
Ziya Güngör
Aysel Güngör
Hasan Güngör
Veli Güngör
Şerife Güngör
Gülşen Kıymık
Emine Gürgün
Fehmi Güngör
Feyza Güngör
Abdullah Güngör
Ummahan Güngör
Mehmet Çatal
Gülsevim Çatal
Arife Kılcı
Fatma Döner
Mehmet Ali Döner
Sebahat Güngör
Abdullah Güngör
Ramazan Güngör
Mürüvvet Çenger
Uğur Mahmut Çenger
Özlem İşçi
Sanem Kahveci
|Isparta Merkez
|Lagus Mah.
Köy Asarlık Mevkii
|101/453
|4361,91
|03/11/2026
|10:50
|2026/429
|Nurcan Aydemir
|Isparta Merkez
|Lagus Mah.
Savakbaşı mevkii
|230/22
|1299,19
|03/11/2026
|10:50
|2026/430
|Yaşar Akdi
|Isparta Merkez
|Lagus Mah. Köy Savakbaşı mevkii
|230/17
|3683,59
|03/11/2026
|10:50
|2026/431
|Ali Gökdoğan Emine Özdemir
Gülay Özer Hatice Tosun Ömer Gökdoğan Zekiye Çatal
|Isparta Merkez
|Lagus mah. Savakbaşı mevkii
|230/130
|234,09 m²
|03/11/2026
|10:50
|2026/432
|Ali Satmaz
Emine Çinar
Fatıma Erdoğan Yılmaz
Gülay Takka
Hacer Tokgöz
Hüsamettin Ünsal
Hüseyin Akpınar
Kadriye Ünsal
Kerim Akpınar
Mehmet Çiftçi
Mehmet Satmaz
Musa Akpınar
Necmiye Doğan
Nurten Satmaz
Ramazan Satmaz
SüleymanSatmaz
Şenol Satmaz
Turgut Satmaz
Ulviye Çiftci
Zeynep Süslü
|Isparta Merkez
|Lagus Mah.
|03/11/2026
|10:50
|2026/433
|Memduha Doğan Mirasçıları
|Isparta Merkez
|Lagus Mah. İlderesi Mevkii
|0/4195
|1056,47
|03/11/2026
|10:50
|2026/434
|Alime Derman
Saliha Yılmaz
|Isparta Merkez
|Lagus Mah.Savakbaşı Mevkii
|230/24
|954,24m²
|03/11/2026
|10:40
|2026/435
|Ahmet Acar
Ayşe Soyöz
Erkan Acar Fatmana Acar
Fidan Çaparlı Hasan Acar
Hatice Acar
Hatice Güleş
Havva Acar Havva Karagöz
Keziban Yel
Meliha Acar
Menekşe Ulusoy
Nuriye Acar
Osman Acar
Süleyman Acar
Zekiye Sinat
|Isparta Merkez
|Lagus Mah.
|227/164
|627,76
|03/11/2026
|10:50
|2026/436
|Gülsevim Çatal
Ummahan Göngör
Mehmet Çatal
|Isparta Merkez
|Lagus Mah.
Kükürt mevkii
|101/226
|820,69
|03/11/2026
|10:50
|2026/437
|Abdullah GüngörAbdülkadir Çatal Ali Güngör Ali Osman Çatal
Aysel Güngör
Ayşe Başer
Ayşe Ergün
Ayşe Tekin
Azime Ergün Bayram Döner Ekrem Döner Ekrem Ergün Emine Ürgün Erhan Başer
Erol Döner
Fatıma Çatal Fatma Döner Fatma Göztepe
Fazilet Orhon Fehmi Güngör Fevzi Çatal Feyza Güngör Fikri Çatal Gülderen Solakoğlu Gülser Yiğit Gülseren Güngör Gülsevim Çatal Gülşan Başer Gülşen Kıymık Hacer GüngörHacer Kara Halil Uysal Hamide Uçman Hasan Çatal
Huri Başer
Kadriye Başer Mediha Özdamar Mehmet Çatal Mehmet Çatal Mehmet Çatal Mehmet Döner Mehmet Zengin Mehmet Ali Döner Mesuda Taştekin Mesut Çiftci Mualla Çiftci Mustafa Başer Mustafa Burhan Başer Mürüvvet Çenger Naci Güngör Necmiye Başer Nesrin Çatal Özgül Şen Özlem İşçi Ramazan Çatal Rıfat Güngör Sanem Kahveci Savaş Recep Güngör Serap Büyükdeligöz Serdar Ergün Sevgül Yüncü Sezai Güngör Süleyman Uysal Şerife Güngör Şerife Güngör Şerife Burçin Başer Şükrü Başer Uğur Mahmut Çenger Ulviye Başer Ummahan Güngör Ülke Aktaş Ülkü Akdoğan Veli Güngör Veli GüngörVesile Gül Başer Yusuf Güngör Zeki Yaşar Zengin Ziya Güngör Zülal Güngör
|Isparta/
Merkez
|Lagus Mah/Karadağ Mevki
|205/4
|239.58 m²daimi irtifak
37.50 m² mülkiyet
|03/11/2026
|10:50
|2026/438
|Ayşe Ezginci
Betül Mendeş
Cemil Ezginci
Cengiz Çinar
Dilek Büyükyazıcı
Fatime Özlük
Fatma Kabak
Fatma Kılıç
Fatma Öztoprak
Gülüşan Özer
İnci Özçankaya
İsmail Çinar mirasçıları
Kazım Erdoğan Leman Erdoğan mirasçları
Mehmet Döner
Mehmet Erdoğan mirasçıları Mehmet Kaya
Mehmet Kaya
Mehmet Kuş
Niyazi Kuş mirasçıları
Osman Döner
Ruziye Erdoğan
Ruziye Kırmızı
Safiye Gürdal
Salih Döner
Sevgi Şeker SüleymanErdoğan
Süleyman Kaya
Şefika Çinar
Şengül Erdoğan
Yüksel Deveci
Zühre Tere
|Isparta Merkez
|Kayı Köyü/Kızıldere Mevki
|101/342
|220,57
|03/11/2026
|10:50
|2026/439
|Aysel
Karababa
|Isparta Merkez
|Kayı Köy
Tepedibi mevkii
|101/332
|29,22
|03/11/2026
|10:50
|2026/440
|Salih Topbaş
|Isparta Merkez
|Kayı Köyü Tepe Dibi Mevkii
|101/331
|524,51
|03/11/2026
|10:50
|2026/441
|Havva Kurt Mustafa Kurt Metin Kurt Müyesser Çetinkaya Mehmet Kurt Kevser Kurt Hatice Memiş İbrahim Kurt Ali Kurt
|Isparta Merkez
|Kayı Köyü İpek Deresi Mevkii
|102/2
|2023,48 m ²
|03/11/2026
|10:30
|2026/442
|Ali İhsan Şimşek
Hacer Akkuzu
Ahmet Yurdakul
Hatice Göktepe
Hamide Yavuz
Sefa Ağarlı
Şaban Selvi
Tahsin Aslan
Birol Aslan Hatice Kaya
Süleyman Yavuz
Zekeriya Yavuz
Hadiye Çinçinkaya
Mükerrem Kaya
İsmail Aydemir
Esma Gök
Süleyman Gök
BUrhan Gök
İrfan Gök
Fatma Gök
Hasan Hüseyin Gök
Burhan Gök
Fatma Gök Hasan Hüseyin Gök
Süleyman Gök Mehmet Gök Zebeyde Çiloğlu
|Isparta Merkez
|Kıyı Köy
İpek Deresi Mevki
|102/1
102/3
|102/1
2.464,27 daimi irtifak
102/3
716,88 daimi irtifak
|03/11/2026
|10:50
|2026/443
|Emine Katırcı mirasçıları
Emine Değerli Mirasçıları
Burcu Kesen
Mevlüt Duyğu
Yaşar Katırcı Mirasçıları
Şadiye Bayram
Hüseyin Bağcı
Mehmet Bağcı
Hasan Bağcı
Mukaddes Akman
Leyla Katırcı
Kamil Bayram mirasçıları
Cengiz Bayram
Erkan Bayram
|Isparta/ Gönen
|Senirce Mah/köyü Kağnıderesi Mevkii
|128/16
|1442,35
|03/11/2026
|10:50
|2026/444
|Ahmet Erbaşı
Alaettin aydemir Aysun Dağlıoğlu Esma Toprakcı Fatime Doğan Gülderen Bilgin Gülnaz Börekci Gülüşan Börekci Hasan erbaşı Hasan Özer Hasan Hüseyin Tuzcu Hasibe Özer Mehmet Erbaşı Mehmet Tuzcu
Mukadder Öçal Nazike Kavas Sadeddin Aydemir Safinaz Toprakcı Sevim Çakmak Songül akman Süleyman Aydemir Şerife Altay Yaşar Hamamcıbaşı Yaşar Özer
|Isparta Gönen
|Gönen İlçesi Senirce Mah
|129/19
|8942,60
|03/11/2026
|10:45
|2026/445
|Zübeyde Kaya mirasçıları
Hacer Özcan
|Isparta
Gönen
|Senirce Mah. DeveoturağıMevkii
|129 Ada
18 Parsel
|4537,27 m2 daimi irtifak
|03/11/2026
|10:50
#ilangovtr Basın no ILN02579089