ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/404 Esas PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

1- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın/taşınmazların tapuda davalı/dvalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına tescili talep edilmiş olup;

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.15/10/2026

Dosya No Davalılar İl/İlçe Mah/Mevki Ada/Parsel m² Duruşma Günü Duruşma Saati 2026/404 Şengül Serttürk Şenay Atman Halil Çetin AtmanGültekin Atman Hacer Canan AtamanOsman Cem Ataman Günsel Berber Kara Veli Şükrü Ataman Nurcan Gökhan Hilal Ataman Deniz Ural Caner Ataman Canan Ataman Mustafa Ataman Müge Ataman Verda Tufan Şerife Nilgün Özkiraz Mehmet Özkiraz Semra Bekmen Ahmet Bekmen Cemal Batuhan Bekmen Serdar Sarım Sedat Sarım Ayşenur Acet Necmiye Özer

Ayşe Betül YetimSerpil Erdem Havva Gülay Soğancı Mehmet Nail Öncü Şefika Öncü Beril Öncü Cüneyt Öncü Sıddıka Gönül Öncü

Atilla Öncü Isparta Merkez Emre Mah Gökçay Mevki 504/2 2.113,83 03/11/2026 10:50 2026/405 Zafer Akkoç

Zeynel Tüzün(hasan oğlu) Isparta Merkez Emre Mah.

Gökçay Mevki 505/13 264,48 03/11/2026 10:50 2026/406 Aliy

Bozdoğan

Ayşe

Honaz

Ayşe

Sarmış

Emine

Akalp

Vasi Zeliha

Akalp

Hadiye

Honaz

Hasan

Nazım İzgi

Hatice

Özköylü

Hatice

Dudu

Songür

Mehmet

Akalp

Mehmet

Fındık

Merve

Kara

Murat

Honaz

Mustafa

Honaz

Nihat Ok

Osman İzgi

Osman

Şahin

Honaz

Süleyman

Honaz

Şükrü İzgi Isparta

Merkez Emre Mah Dikilik Mevki 505/24 1344,65 03/11/2026 10:50 2026/407 Ayla Bardakçı Azime Fürgan Aslan Çakan Gültekin Başköylü Hacer Gülören Halil Alper Aslan Hatice Öztürk Mehmet Aslan Mehmet Serhan Bardakçı Mustafa Arif Başköylü Muniscan SongürNevim Çapur Nihal Tamer Osman Bardakçı Ömer Bardakçı Saadet Sertel Serdar Bardakçı Sevim Aşı Süleyman Bardakçı Isparta

Merkez Emre Mah Dikilik Mevki 505/29 986,81 m² 03/11/2026 10:50 2026/408 Aysel Atman

Burak Atman

Esin Yıldırım

Faruk Atman

Hakkı Muzafer Atman

Halil İbrahim Küçükçaylı

Hasan Ünal Atman

Hatice Atman

İbrahim Ulaş Şener

İsmail Küçükçaylı

İsmail Niğdeli

İsmail Buğra Atman

Mehmet atman

Nazmi Alkın Şener

Nuray Alkın Şener

Nuray Bozbey

Nurten Atman

Orhan Yıldırımkaya

Osman Yıldırımkaya

Özlem Yıldırımkaya

Vural Atman

Hasan Hüseyin Atman mirasçıları

İbrahim Atman mirasçıları Isparta Merkez Emre Mah.

Dilkilik Mevkii 504/1 224,82

Daimi irtifak 03/11/2026 10:50 2026/409 Gülçin Tokoğlu

Murat Çulcu

Süleyman

Tere Isparta Merkez Emre Mah Gökçay Mevki 505/6 44,20 03/11/2026 10:50 2026/410 Remziye Alpay

Orhan Özan

Aliye Tamer

Şükran Özan

Mustafa Can Özan Arzu Kıranfil Behiye Gökbaş Fatma Alten Abidin Okav Halil Okav Tamer Okav

Ayla Güzeldal Isparta Merkez Emre Mah Dilkilik Mevki 505/24 1344,65 03/11/2026 10:50 2026/411 Ulviye Başer Isparta Merkez Lagus Mah Savakbaşı Mevkii 234/12 238,52 03/11/2026 11:50 2026/412 Altan Topal

Fatime Özlem Gökdere

Feyza Sunar

Hamide Topal

Hasan Tutan

İbrahim Topkaya

İsmail Topal

Mahir Topal

Meral Dingeç

Narin Özdamar

Nuray Dingeç

Şerife Gökdere

Tuba Devrim Isparta Merkez Dere Mah

Kanlıkoz

Mevkii 614/27 727,02 03/11/2026 10:50

2026/413 Adile Neriman

Büyükleblebi

Ahmet Büyükçam

Ahmet

Büyükleblebi

Ahmet

Çağlar

Alper Büyükçam

Atila Büyükleblebi

Caner Büyükleblebi

Coşkun Büyükleblebi

Cüneyt Büyükçam

Derya Büyükçam Çelebi

Dudu Büyükleblebi

Eda Kosif

Erkan Büyükleblebi

Fatma Büyükleblebi

Fetiye Öksüz

Gökhan

Büyükleblebi

Gülay

Özbaş

Huriye Bayrak

Hüsniye

Büyükleblebi

Hüsnü

Büyükleblebi

İkbal

Çağlar

Kenan Büyükleblebi

Mehmet

Büyükleblebi

Muhammet

Büyükleblebi

Mustafa Büyükçam

Nuray Büyükçam

Özge

Karabay

Özgür

Büyükleblebi

Sibel Urcan

Şaika Şefika Duran

Şefika İpkin

Şerife Büyükleblebi

Şükrü Büyükçam

Erol Büyükleblebi mirasçıları Isparta Merkez Dere Mah. Kanlokoz 614/26 243,67 03/11/2026 10:50 2026/414 Fatma Yurttepe Murat Yurttepe Nuray Özçelik Osman Yurttepe Osman Yurttepe Zehra Yurttepe Isparta Merkez Dere Mah. Ağlasun Şosesi Mevkii 250/54 598,12 03/11/2026 10:25 2026/415 Havva Köprü Isparta Merkez Dere Mah.

AğlasunŞosesimevkii 250/74

250/75 74 parsel

1.394,65

Daimi irtifak

75 parsel

7.23 mülkiyet 03/11/2026 10:50 2026/416 Ali Tommabak

Emin

Tommabak

Eyup Kuzkaya

Gülüşan Esen

Hacer

Tommabak

Hatice

Küçükyılmaz

İlyas Kuzkaya

Mehmet Uluyol

Mustafa Kuzkaya

Rafiye Çiftçi

Sabahat Bektaş

Tahir Tommabak

Zeliha Özmen Isparta Merkez Dere Mah. 611/2

612/2 415,11

1332,45 03/11/2026 10:50 2026/417 Ayşe Çiftci Ayten Sözer Canan Karabağ durmuş Taşçeken Erol Çakacı Hakan Özcan Halil Şakar Halil Erkan Özcan Hülya Tunç Kadir Karabağ Nihal Ünal Nuray İnceefe Osman Özsu Serap Demirsöken Sevgi Coşkun Seyhan Bağıran Sultan Çakacı Tayfun Özsu Vesile Ergüler Vesile Küçükdereli Yaşar Kamil Çakacı Yıldız Erey Yüksel Özcan Isparta Merkez Dere Mah. Ağlasun Şosesi 250/57 211,90 03/11/2026 10:50 2026/418 Mehmet Kalem

Hüseyin Sezai Ölmez

Hacer Nilgün Ölmez Erdal

Nilüfer Vesile Ölmez Çiçek

Rahime Salman

Hüseyin Sofulu

Süheyla Coşkun

Meliha Sofulu

Kudret Ramazan Sofulu

Aynur Çakmakcı

Müjgan Doğan

Fazilet Keser

Selma Ergenekon

Belma Ergenekon

Esma Kurtulgan

Esin Sofulu

Engin Sofulu

Emin Sofulu

Hasan Hüseyin Sofulu

Eda Sofulu

Fatıma Sofulu

Fatıma Sofulu

Ömer Sofulu

Onur Sofulu

Mustafa Sofulu Isparta Merkez Dere Mah.

Karakaya Mevkii 611/1 475,38

Daimi irtifak 03/11/2026 10:50 2026/419 Arife Öcal

Fatıma Zorlu

Muharrem Avcu

Müzeyyen Akkaya Isparta Merkez Dere Mah. 611/4

612/4 255,39

454,78 03/11/2026 10:50 2026/420 Abdullah Yılmaz

Ahmet Yılmaz

Fatih Ay

Fatime Godın

Hatice Eryıldız

Kemal Ramazan Yılmaz

Mehmet Arif Yılmaz Mehmet Arif Yılmaz

Mehmet Cemali Yılmaz

Nebi Veli Yılmaz

Ömer KerimYılmaz Isparta Merkez Lagus Mah. Köy Savakbaşı Mevkii 230/19 5.783,76 03/11/2026 10:50 2026/421 Halil Kahraman

Lütfiye Akpınar Isparta Merkez Lagus Mah Karadağ mevkii 204/20-21 460,33 m²

100,00 m² 03/11/2026 10:10 2026/422 Ahmet Seçer

Ramazan Seçer

Abdullah Seçer

Şerife Kaya

Şeyma Gül Çatal

Ayşe Çatal Isparta Merkez Lagus Mah. Savakbaşı mevki 234/9 4.344,83

Daima irtifak 03/11/2026 10:50

2026/423 Selim Işık Isparta Merkez Lagus Mah./ köyü 0/4277

0/4275 54,18

1312,01 03/11/2026 10:50 2026/424 Ahmet Başer

Arif Özcan

Emine Akpınar Emine Çatal Emine Sümer Fatıma Ergüler Fevziye Yiğit Ismahan Pediz İsmail Özcan Kevser Başer Mehmet Pediz Mustafa Pediz

Rafia Özcan Rasul Özcan Sebahat Yurduseven

Süleyman Başer Süleyman Pediz Şadiye Goral Şermin Kara

Uğur Özcan

Ülker Özcan Zeliha Özcan Isparta Merkez Lagus Mah Köçük Mevkii 101/481 892,93 m²

120,95 m² 03/11/2026 10:50 2026/425 Şadiye Yavuz

Süleyman Doğan

Rüya Karadayı

Jülye Atlı

Hakan İlker Doğan

Sevim Doğan mirasçıları

Aylin Atakay

Ayla Atakay

Atilla Atakay Isparta Merkez Lagus Mah.

Üstü Sinop Deresi Mevkii 103/117 200,42

Daimi irtifak 03/11/2026 10:50 2026/426 Recep Güleş Isparta Merkez Lagus Mah.

Yumrutepe mevkii 0/4278 1663,74 daimi

7,05 ifraz edilerek mülkiyet tescili 03/11/2026 10:50 2026/427 Hüseyin Devrim Bildiren Isparta Merkez Lagus Mah Asarlık Mevkii 0/4276 533,96m² 03/11/2026 10:50 2026/428 Ummahan Çatal

mirasçıları

Ramazan Çatal

Gülser Yiğit

Mehmet Döner

Erol Döner

Bayram Döner

Ekrem Döner

Mehmet Çatal

Fatıma Çatal

Fevzi Çatal

Ali Osman Çatal

Sezai Güngör

Ziya Güngör

Aysel Güngör

Hasan Güngör

Veli Güngör

Şerife Güngör

Gülşen Kıymık

Emine Gürgün

Fehmi Güngör

Feyza Güngör

Abdullah Güngör

Ummahan Güngör

Mehmet Çatal

Gülsevim Çatal

Arife Kılcı

Fatma Döner

Mehmet Ali Döner

Sebahat Güngör

Abdullah Güngör

Ramazan Güngör

Mürüvvet Çenger

Uğur Mahmut Çenger

Özlem İşçi

Sanem Kahveci Isparta Merkez Lagus Mah.

Köy Asarlık Mevkii 101/453 4361,91 03/11/2026 10:50 2026/429 Nurcan Aydemir Isparta Merkez Lagus Mah.

Savakbaşı mevkii 230/22 1299,19 03/11/2026 10:50 2026/430 Yaşar Akdi Isparta Merkez Lagus Mah. Köy Savakbaşı mevkii 230/17 3683,59 03/11/2026 10:50 2026/431 Ali Gökdoğan Emine Özdemir

Gülay Özer Hatice Tosun Ömer Gökdoğan Zekiye Çatal Isparta Merkez Lagus mah. Savakbaşı mevkii 230/130 234,09 m² 03/11/2026 10:50 2026/432 Ali Satmaz

Emine Çinar

Fatıma Erdoğan Yılmaz

Gülay Takka

Hacer Tokgöz

Hüsamettin Ünsal

Hüseyin Akpınar

Kadriye Ünsal

Kerim Akpınar

Mehmet Çiftçi

Mehmet Satmaz

Musa Akpınar

Necmiye Doğan

Nurten Satmaz

Ramazan Satmaz

SüleymanSatmaz

Şenol Satmaz

Turgut Satmaz

Ulviye Çiftci

Zeynep Süslü Isparta Merkez Lagus Mah. 03/11/2026 10:50

2026/433 Memduha Doğan Mirasçıları Isparta Merkez Lagus Mah. İlderesi Mevkii 0/4195 1056,47 03/11/2026 10:50 2026/434 Alime Derman

Saliha Yılmaz Isparta Merkez Lagus Mah.Savakbaşı Mevkii 230/24 954,24m² 03/11/2026 10:40 2026/435 Ahmet Acar

Ayşe Soyöz

Erkan Acar Fatmana Acar

Fidan Çaparlı Hasan Acar

Hatice Acar

Hatice Güleş

Havva Acar Havva Karagöz

Keziban Yel

Meliha Acar

Menekşe Ulusoy

Nuriye Acar

Osman Acar

Süleyman Acar

Zekiye Sinat Isparta Merkez Lagus Mah. 227/164 627,76 03/11/2026 10:50 2026/436 Gülsevim Çatal

Ummahan Göngör

Mehmet Çatal Isparta Merkez Lagus Mah.

Kükürt mevkii 101/226 820,69 03/11/2026 10:50 2026/437 Abdullah GüngörAbdülkadir Çatal Ali Güngör Ali Osman Çatal

Aysel Güngör

Ayşe Başer

Ayşe Ergün

Ayşe Tekin

Azime Ergün Bayram Döner Ekrem Döner Ekrem Ergün Emine Ürgün Erhan Başer

Erol Döner

Fatıma Çatal Fatma Döner Fatma Göztepe

Fazilet Orhon Fehmi Güngör Fevzi Çatal Feyza Güngör Fikri Çatal Gülderen Solakoğlu Gülser Yiğit Gülseren Güngör Gülsevim Çatal Gülşan Başer Gülşen Kıymık Hacer GüngörHacer Kara Halil Uysal Hamide Uçman Hasan Çatal

Huri Başer

Kadriye Başer Mediha Özdamar Mehmet Çatal Mehmet Çatal Mehmet Çatal Mehmet Döner Mehmet Zengin Mehmet Ali Döner Mesuda Taştekin Mesut Çiftci Mualla Çiftci Mustafa Başer Mustafa Burhan Başer Mürüvvet Çenger Naci Güngör Necmiye Başer Nesrin Çatal Özgül Şen Özlem İşçi Ramazan Çatal Rıfat Güngör Sanem Kahveci Savaş Recep Güngör Serap Büyükdeligöz Serdar Ergün Sevgül Yüncü Sezai Güngör Süleyman Uysal Şerife Güngör Şerife Güngör Şerife Burçin Başer Şükrü Başer Uğur Mahmut Çenger Ulviye Başer Ummahan Güngör Ülke Aktaş Ülkü Akdoğan Veli Güngör Veli GüngörVesile Gül Başer Yusuf Güngör Zeki Yaşar Zengin Ziya Güngör Zülal Güngör Isparta/

Merkez Lagus Mah/Karadağ Mevki 205/4 239.58 m²daimi irtifak

37.50 m² mülkiyet 03/11/2026 10:50 2026/438 Ayşe Ezginci

Betül Mendeş

Cemil Ezginci

Cengiz Çinar

Dilek Büyükyazıcı

Fatime Özlük

Fatma Kabak

Fatma Kılıç

Fatma Öztoprak

Gülüşan Özer

İnci Özçankaya

İsmail Çinar mirasçıları

Kazım Erdoğan Leman Erdoğan mirasçları

Mehmet Döner

Mehmet Erdoğan mirasçıları Mehmet Kaya

Mehmet Kaya

Mehmet Kuş

Niyazi Kuş mirasçıları

Osman Döner

Ruziye Erdoğan

Ruziye Kırmızı

Safiye Gürdal

Salih Döner

Sevgi Şeker SüleymanErdoğan

Süleyman Kaya

Şefika Çinar

Şengül Erdoğan

Yüksel Deveci

Zühre Tere Isparta Merkez Kayı Köyü/Kızıldere Mevki 101/342 220,57 03/11/2026 10:50 2026/439 Aysel

Karababa Isparta Merkez Kayı Köy

Tepedibi mevkii 101/332 29,22 03/11/2026 10:50 2026/440 Salih Topbaş Isparta Merkez Kayı Köyü Tepe Dibi Mevkii 101/331 524,51 03/11/2026 10:50 2026/441 Havva Kurt Mustafa Kurt Metin Kurt Müyesser Çetinkaya Mehmet Kurt Kevser Kurt Hatice Memiş İbrahim Kurt Ali Kurt Isparta Merkez Kayı Köyü İpek Deresi Mevkii 102/2 2023,48 m ² 03/11/2026 10:30 2026/442 Ali İhsan Şimşek

Hacer Akkuzu

Ahmet Yurdakul

Hatice Göktepe

Hamide Yavuz

Sefa Ağarlı

Şaban Selvi

Tahsin Aslan

Birol Aslan Hatice Kaya

Süleyman Yavuz

Zekeriya Yavuz

Hadiye Çinçinkaya

Mükerrem Kaya

İsmail Aydemir

Esma Gök

Süleyman Gök

BUrhan Gök

İrfan Gök

Fatma Gök

Hasan Hüseyin Gök

Burhan Gök

Fatma Gök Hasan Hüseyin Gök

Süleyman Gök Mehmet Gök Zebeyde Çiloğlu Isparta Merkez Kıyı Köy

İpek Deresi Mevki 102/1

102/3 102/1

2.464,27 daimi irtifak

102/3

716,88 daimi irtifak 03/11/2026 10:50

2026/443 Emine Katırcı mirasçıları

Emine Değerli Mirasçıları

Burcu Kesen

Mevlüt Duyğu

Yaşar Katırcı Mirasçıları

Şadiye Bayram

Hüseyin Bağcı

Mehmet Bağcı

Hasan Bağcı

Mukaddes Akman

Leyla Katırcı

Kamil Bayram mirasçıları

Cengiz Bayram

Erkan Bayram Isparta/ Gönen Senirce Mah/köyü Kağnıderesi Mevkii 128/16 1442,35 03/11/2026 10:50 2026/444 Ahmet Erbaşı

Alaettin aydemir Aysun Dağlıoğlu Esma Toprakcı Fatime Doğan Gülderen Bilgin Gülnaz Börekci Gülüşan Börekci Hasan erbaşı Hasan Özer Hasan Hüseyin Tuzcu Hasibe Özer Mehmet Erbaşı Mehmet Tuzcu

Mukadder Öçal Nazike Kavas Sadeddin Aydemir Safinaz Toprakcı Sevim Çakmak Songül akman Süleyman Aydemir Şerife Altay Yaşar Hamamcıbaşı Yaşar Özer Isparta Gönen Gönen İlçesi Senirce Mah 129/19 8942,60 03/11/2026 10:45 2026/445 Zübeyde Kaya mirasçıları

Hacer Özcan Isparta

Gönen Senirce Mah. DeveoturağıMevkii 129 Ada

18 Parsel 4537,27 m2 daimi irtifak 03/11/2026 10:50

#ilangovtr Basın no ILN02579089