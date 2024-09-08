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ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 00:00

 

İ L A N

T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

03/09/2024

Sayı: 2024/29 Esas
Konu: İLAN

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Hızırbey Mahallesi 4343 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazın hissedarı görünen gaip olduğu iddia edilen Nuri (Taşırcıoğullarından) isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbuilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/29 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 03/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02085534