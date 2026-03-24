Örnek No:55*

T.C.

ISPARTA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, İSTİKLAL 2 Mahalle/Köy, 8318 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal-2 Mahallesi, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 1.026,30 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı Dava konusu taşınmazlar yürürlükteki imar planına göre Ticari alan ( İçkili Bölge) içerisinde yer almakta olup Emsal: 0.75 Hmax:7.50 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 5.644.650,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, İSTİKLAL 2 Mahalle/Köy, 8318 Ada, 13 Parsel, arsa nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal-2 Mahallesi, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 990,00 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Dava konusu taşınmazlar yürürlükteki imar planına göre Ticari alan (İçkili Bölge) içerisinde yer almakta olup Emsal: 0.75 Hmax:7.50 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 5.445.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:23

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:23

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, İSTİKLAL 2 Mahalle/Köy, 8318 Ada, 14 Parsel, 2 katlı betonarme ofis ve iş yeri arsası nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal-2 Mahallesi, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 1.472,90 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ava konusu taşınmazlar yürürlükteki imar planına göre Ticari alan ( İçkili Bölge) içerisinde yer almakta olup Emsal: 0.75 Hmax:7.50 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 36.484.970,24 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:02

23/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

