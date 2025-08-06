T.C.

ISPARTA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

04.08.2025

Sayı : 2024/33 Ort. Gid. Satış

İLAN

HİSSEDAR :

1- SABE SEBAHAT DEMİRAL MAMUT- Kadir ve Saime'den olma 1985 D.lu

Isparta 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 06.03.2024 tarih ve 2022/744 Esas 2024/347 Karar sayılıilamı ile dava konusu Isparta İli, Merkez ilçesi, Gülcü Mah. 8269 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın Ortaklığının açık Artırma Suretiyle Satılarak giderilmesi için dosya memurluğumuza gönderilmiş olmakla,

Hissedarlardan Sabe Sebahat Demirel Mamut'unyurt dışı adreslerineçıkartılan tebligatların söz konusu adreste yaşamadığı gerekçesiyle iade edildiği, satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dosyamızdan satışa konu taşınmazın;

Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi,8269 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın satışının 1'nci satış gününün 16/09/2025 günü saat 10:00 de başlayıp, 23/09/2025 günü saat 10:00 da biteceği; 1. Satış gününde alıcı çıkmaması halinde ikinci satışın 16/10/2025 günü saat 10:00 da başlayıp 23.10.2025 günü saat 10:00 da biteceği; birinci ve ikinci artırmanın belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında (esatis.uyap.gov.tr) yapılacağı hususu Tebligat Kanunu'nun 28-29-30 mad. uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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