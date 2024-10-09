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ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 00:00

ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

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Isparta İli, Merkez, Gülcü Mahallesi, 8269 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Hande Betül Dönmez'in tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Memurluğumuzun 2023/33 Ort. Gid. Satış dosyasında 19/09/2024 tarihinde yapılan kıymet taktiri sonucu bilirkişiler tarafından ibrâz olunan 25/09/2024 tarihli kıymet taktir raporunda; satışa konu Isparta İli, Merkez, Gülcü Mahallesi, 8269 ada 2 parsel sayılı 2.394,87 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın değerinin 47.897.400,00 TL olarak bildirilmiş olup, söz konusu raporun hissedar Hande Betül Dönmez'in ilânın gazetede yayımlandığı tarihten 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren de İİK'nun 128/a maddesi uyarınca 7 günlük yasal süre içerisinde Isparta Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinde kıymet taktirine itiraz edilebileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02101534