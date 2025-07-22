ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/369

KARAR NO : 2025/118

DAVALI : ADEM DOKUR -TC : 32422669510 BATUM,SHERIF KHIMSHIASHVILI CAD. A BLOK. 5.KAT NO:517 - GÜRCİSTAN

Davalı Adem Dokur adına çıkartılan tebligatlar tebliğ edilememiş ve tüm aramalara rağmen de adresi tespit edilemediğinden Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 06/05/2025 tarih ve 2024/369- 2025/118 E.K. sayılı ilamı ile ;

HÜKÜM :

1- Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın feragat nedeniyle REDDİNE,

2- Feragat beyanının yapıldığı aşama nazara alınarak 492 sayılıHarçlar Yasasının22.maddesi uyarınca karar ve ilam harcı olan 615,40 TL'nin 1/3'ü olan 205,13 TL nin peşin yatırılan 615,40 TL den mahsubu ile kalan 410,27 TL nin kararın kesinleşmesi koşulu ile talep halinde davacıya iadesine,

3- Davacı tarafından harcanan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5- Davalı Mehmet Ekinci kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesaplanan 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Mehmet Ekinci'ye verilmesine,

6- Artan avansın karar kesinleştiğinde talep halinde iadesine,

7- Kararın kesinleşmesi halinde ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/07/2025

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