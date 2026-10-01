İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Çorum ili İskilip ilçesi Karmış ve Sorkun köylerinde bulunan, parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirlenen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 16.10.2026 ve 30.10.2026 tarihlerinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası İskilip şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 07.09.2026
|ESAS
|DAVALI
|PARSEL
|ALAN
|2026/250
|Ayşe Adıgüzel
Dinçer Körçoban
Döne Körçoban
Duran Uğur
Erdoğan Uğur
Ergin Uğur
Fahrettin Uğur
Gencer Körçoban
Hanife İşler
Hasan Uğur
Hatice Karaman
İsa Ceyhan
Kadriye Uğur
Leyla Körçoban
Mehmet Uğur
Muhammed Ceyhan
Muhammet Uçar
Musa Ceyhan
Nuh Ceyhan
Şaban Uğur
Şehri Cinkar
Şuayip Ceyhan
Türkan Çağlar
Yaşar Uğur
|Çorum İli İskilip İlçesi Karmış Mah. 102 Ada 8 Parsel
|8,09 M²
|2026/251
|Ayşe Körçoban
Hasan Uğur
Nuh Uğur
Şevki Uğur
Veli Uğur
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 75 Parsel
|0,76 M²
|2026/252
|Murat Dalkılıç
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 24 Parsel
|79,84 M²
|2026/253
|Ahmet Uğur
Cemal Uğur
Coşkun Uğur
Dilek Eriş
Ercan Çakmak
Hadime Uğur
Hanife Çakmak
İsmail Uğur
Melek Akca
Muzaffer Çakmak
Recep Uğur
Satı Çakmak
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 23 Parsel
|116,84 M²
|2026/254
|Hanife Sağır
Nuh Uğur
Ömer Uğur
Selahattin Uğur
Selami Uğur
Şaban Uğur
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 22 Parsel
|111,17 M²
|2026/255
|Sultan Güneş
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkunMah. 119 Ada 18 Parsel
|93,43 M²
|2026/256
|Gani Uğur
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 11 Parsel
|140,58 M²
|2026/257
|İsmail Uyar
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 10 Parsel
|279,55 M²
|2026/258
|Erdal Uğur
Hamide Uğur
Mehmet Uğur
Muammer Uğur
Muhsin Uğur
Münevver Abaz
Sultan Tura
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 6 Parsel
|168,14 M²
|2026/259
|Hacer Aktaş
İbrahim Adıgüzel
İsmail Adıgüzel
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 63 Parsel
|327,69 M²
|2026/260
|Erdoğan Uğur
Ergin Uğur
Fahrettin Uğur
Hasan Uğur
Kadriye Uğur
Mehmet Uğur
Muhammet Uçar
Türkan Çağlar
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 62 Parsel
|29,40 M²
|2026/261
|Ahmet Uğur
Azar Uğur
Müslüme Karabıyık
Nazife Karayanık
Şehri Bodur
Şerife Coşkun
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 61 Parsel
|2,28 M²
|2026/262
|Ramazan Körçoban
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 59 Parsel
|305,48 M²
|2026/263
|Abdurrahman Adıgüzel
Aysel Alumur
Aysun Adıgüzel
Lütfiye Adıgüzel
Mustafa Adıgüzel
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 120 Ada 8 Parsel
|3,19 M²
|2026/264
|İsmail Adıgüzel
Suat Adıgüzel
Şefika Güvenir
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 120 Ada 6 Parsel
|1,08 M²
|2026/265
|Ayşe Kurt
Döne Bursalı
Gülay Güneş
Hadime Keleş
İbrahim Güneş
İsmail Güneş
Mehmet Güneş
Nuray Güneş
Osman Çukurcu
Rasim Çukurcu
Süleyman Çukurcu
Şehri Güler
Zeynep Karayanık
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 46 Parsel
|138,04 M²
|2026/266
|Ayşe Yazıcı
Ergül Şişli
Gülüzar Arıcı
Sema Özel
Şaban Adıgüzel
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 43 Parsel
|87,83 M²
|2026/267
|Hüsamettin Dalkılıç
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 40 Parsel
|226,38 M²
|2026/268
|Arzu Öztürk
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 35 Parsel
|32,41 M²
|2026/269
|Cennet Karakurt
Çiğdem Dalkılıç Boztaş
Dilek Karakoç
Rıdvan Dalkılıç
Satı Şahmurat
Sefer Dalkılıç
Yavuz Dalkılıç
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 57 Parsel
|19,05 M²
|2026/270
|Ahmet Dalkılıç
Dilek Dalkılıç
Hasan Dalkılıç
Mevlüt Dalkılıç
Mustafa Dalkılıç
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 56 Parsel
|188,58 M²
|2026/271
|Bekir Uğur
Hasan Uğur
Mevlüde Tokat
Murat Şişli
Mustafa Uğur
Nurcan Ulaş
Rahime Bayram
Ramazan Uğur
Şehri Aydoğan
Vildan Çatalbaş
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 54 Parsel
|342,17 M²
|2026/272
|Bilal Halıcı
Evrim Dünya Pınar Baskan
Eylem Azize Betül Akkaya
Fatıma Öztekin
Hacer Çalı
Nazan Çakır
Sadık Halıcı
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 45 Parsel
|210,53 M²
|2026/273
|Murat Dalkılıç
|Çorum İli İskilipİlçesi Sorkun Mah. 118 Ada 44 Parsel
|2,95 M²
|2026/274
|Şehri Adıgüzel
|Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 118 Ada 36 Parsel
|0,18 M²
|2026/275
|Adike Acar
Ayşe Uğur
Büşra Karacan
Cemile Karakurt
Döne Alım
Fendiye Körçoban
Ganime Karakurt
Güleser Kavlak
Gülşen Dalkılıç
Gülüzar Güney
Kamil Karakurt
Kübra Çalık
Melek Körçoban
Menderes Çalık
Mustafa Çalık
Perihan Kaya
Sedat Çalık
Semiha Türkcan
Suat Karakurt
Ümmühan Karakurt
Aynur Özkan
Aysel Uğur
Ayten Çağlar
Birol Karakurt
Cennet Karakurt
Duran Karakurt
Erdem Karakurt
Esengül Karakurt
Meryem Sağır
Muzaffer Karakurt
Nermin Uğur
Onur Karakurt
Satı Uğur
Seyhan Karayanık
Şengül Körçoban
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 23 Parsel
|2,35 M²
|2026/276
|Satı Dalkılıç
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 17 Parsel
|4,02 M²
|2026/277
|Sadık Uğur
Satı Cinkar
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 16 Parsel
|0,39 M²
|2026/278
|Döne Uçar
Safiye Uçar
Şehri Bodur
|Çorum İli İskilipİlçesiSorkun Mah. 118 Ada 12 Parsel
|0,68 M²
|2026/279
|Döndü Kavlak
Muhittin Adıgüzel
Satı Ahırzaman
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 5 Parsel
|4,41 M²
|2026/280
|Ramazan Uğur
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 4 Parsel
|17,83 M²
|2026/281
|Ayşe Kuvvettaş
Sadık Körçoban
|Çorum İli İskilipİlçesi Sorkun Mah. 105 Ada 13 Parsel
|107,51 M²
|2026/282
|Ramazan Uğur
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 10 Parsel
|7,29 M²
|2026/283
|Ayşe Kurt
Döne Bursalı
Gülay Güneş
Hadime Keleş
İbrahim Güneş
İsmail Güneş
Mehmet Güneş
Nuray Güneş
Osman Çukurcu
Rasim Çukurcu
Süleyman Çukurcu
Şehri Güler
Zeynep Karayanık
|Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 105 Ada 11 Parsel
|566,54 M²
|2026/284
|Arzu Öztürk
Ayşe Kara
Hamide Körçoban
Hatun Uğur
Mehmet Yazıcı
Mustafa Alkan
Sadık Yiğit
Sema Aslan
Veysel Öztürk
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 8 Parsel
|473,55 M²
|2026/285
|Ahmet Kavlak
Ali Gedik
Ayşe Karayanık
Birgül Yılmaz
Burak Kavlak
Burcu Gören
Fadime Yazıcı
Güleser Kavlak
İbrahim Gedik
Nurten Yılmaz
Şehri Kel
|Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 104 Ada 102 Parsel
|9.2 M²
|2026/286
|Döndü Kavlak
Muhittin Adıgüzel
Satı Ahırzaman
|Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 104 Ada 102 Parsel
|0,28 M²
|2026/287
|Ayşe Kuvvettaş
Sadık Körçoban
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 101 Parsel
|4,68 M²
|2026/288
|Mustafa Karayanık
Nuşan Karayanık
Satı Kolay
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 85 Parsel
|4,84 M²
|2026/289
|Ahmet Karayanık
Cemile Karayanık
Fatma Dilsiz
Güldane Karayanık
Gülten Karayanık
Melek Adıgüzel
Muhammed Karayanık
Nuriye Karayanık
Sadık Karayanık
Ümmet Karayanık
Zeynep Dalkılıç
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 84 Parsel
|918,18 M²
|2026/290
|Döne Karayanık
|Çorum İli İskilipİlçesi SorkunMah. 104 Ada 82 Parsel
|4,41 M²
|2026/291
|Recep Uğur
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 77 Parsel
|671,46 M²
|2026/292
|Mustafa Karayanık
Nuşan Karayanık
Satı Kolay
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 73 Parsel
|2,57 M²
|2026/293
|Döne Karayanık
|Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 71 Parsel
|541,96 M²
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