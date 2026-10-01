İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Çorum ili İskilip ilçesi Karmış ve Sorkun köylerinde bulunan, parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirlenen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 16.10.2026 ve 30.10.2026 tarihlerinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası İskilip şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 07.09.2026

ESAS DAVALI PARSEL ALAN 2026/250 Ayşe Adıgüzel

Dinçer Körçoban

Döne Körçoban

Duran Uğur

Erdoğan Uğur

Ergin Uğur

Fahrettin Uğur

Gencer Körçoban

Hanife İşler

Hasan Uğur

Hatice Karaman

İsa Ceyhan

Kadriye Uğur

Leyla Körçoban

Mehmet Uğur

Muhammed Ceyhan

Muhammet Uçar

Musa Ceyhan

Nuh Ceyhan

Şaban Uğur

Şehri Cinkar

Şuayip Ceyhan

Türkan Çağlar

Yaşar Uğur Çorum İli İskilip İlçesi Karmış Mah. 102 Ada 8 Parsel 8,09 M² 2026/251 Ayşe Körçoban

Hasan Uğur

Nuh Uğur

Şevki Uğur

Veli Uğur Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 75 Parsel 0,76 M² 2026/252 Murat Dalkılıç Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 24 Parsel 79,84 M² 2026/253 Ahmet Uğur

Cemal Uğur

Coşkun Uğur

Dilek Eriş

Ercan Çakmak

Hadime Uğur

Hanife Çakmak

İsmail Uğur

Melek Akca

Muzaffer Çakmak

Recep Uğur

Satı Çakmak Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 23 Parsel 116,84 M² 2026/254 Hanife Sağır

Nuh Uğur

Ömer Uğur

Selahattin Uğur

Selami Uğur

Şaban Uğur Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 22 Parsel 111,17 M² 2026/255 Sultan Güneş Çorum İli İskilip İlçesiSorkunMah. 119 Ada 18 Parsel 93,43 M² 2026/256 Gani Uğur Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 11 Parsel 140,58 M² 2026/257 İsmail Uyar Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 10 Parsel 279,55 M² 2026/258 Erdal Uğur

Hamide Uğur

Mehmet Uğur

Muammer Uğur

Muhsin Uğur

Münevver Abaz

Sultan Tura Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 6 Parsel 168,14 M² 2026/259 Hacer Aktaş

İbrahim Adıgüzel

İsmail Adıgüzel Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 63 Parsel 327,69 M² 2026/260 Erdoğan Uğur

Ergin Uğur

Fahrettin Uğur

Hasan Uğur

Kadriye Uğur

Mehmet Uğur

Muhammet Uçar

Türkan Çağlar Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 62 Parsel 29,40 M² 2026/261 Ahmet Uğur

Azar Uğur

Müslüme Karabıyık

Nazife Karayanık

Şehri Bodur

Şerife Coşkun Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 61 Parsel 2,28 M² 2026/262 Ramazan Körçoban Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 59 Parsel 305,48 M² 2026/263 Abdurrahman Adıgüzel

Aysel Alumur

Aysun Adıgüzel

Lütfiye Adıgüzel

Mustafa Adıgüzel Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 120 Ada 8 Parsel 3,19 M² 2026/264 İsmail Adıgüzel

Suat Adıgüzel

Şefika Güvenir Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 120 Ada 6 Parsel 1,08 M² 2026/265 Ayşe Kurt

Döne Bursalı

Gülay Güneş

Hadime Keleş

İbrahim Güneş

İsmail Güneş

Mehmet Güneş

Nuray Güneş

Osman Çukurcu

Rasim Çukurcu

Süleyman Çukurcu

Şehri Güler

Zeynep Karayanık Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 46 Parsel 138,04 M² 2026/266 Ayşe Yazıcı

Ergül Şişli

Gülüzar Arıcı

Sema Özel

Şaban Adıgüzel Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 43 Parsel 87,83 M² 2026/267 Hüsamettin Dalkılıç Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 40 Parsel 226,38 M² 2026/268 Arzu Öztürk Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 35 Parsel 32,41 M² 2026/269 Cennet Karakurt

Çiğdem Dalkılıç Boztaş

Dilek Karakoç

Rıdvan Dalkılıç

Satı Şahmurat

Sefer Dalkılıç

Yavuz Dalkılıç Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 57 Parsel 19,05 M² 2026/270 Ahmet Dalkılıç

Dilek Dalkılıç

Hasan Dalkılıç

Mevlüt Dalkılıç

Mustafa Dalkılıç Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 56 Parsel 188,58 M² 2026/271 Bekir Uğur

Hasan Uğur

Mevlüde Tokat

Murat Şişli

Mustafa Uğur

Nurcan Ulaş

Rahime Bayram

Ramazan Uğur

Şehri Aydoğan

Vildan Çatalbaş Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 54 Parsel 342,17 M² 2026/272 Bilal Halıcı

Evrim Dünya Pınar Baskan

Eylem Azize Betül Akkaya

Fatıma Öztekin

Hacer Çalı

Nazan Çakır

Sadık Halıcı Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 45 Parsel 210,53 M² 2026/273 Murat Dalkılıç Çorum İli İskilipİlçesi Sorkun Mah. 118 Ada 44 Parsel 2,95 M² 2026/274 Şehri Adıgüzel Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 118 Ada 36 Parsel 0,18 M² 2026/275 Adike Acar

Ayşe Uğur

Büşra Karacan

Cemile Karakurt

Döne Alım

Fendiye Körçoban

Ganime Karakurt

Güleser Kavlak

Gülşen Dalkılıç

Gülüzar Güney

Kamil Karakurt

Kübra Çalık

Melek Körçoban

Menderes Çalık

Mustafa Çalık

Perihan Kaya

Sedat Çalık

Semiha Türkcan

Suat Karakurt

Ümmühan Karakurt

Aynur Özkan

Aysel Uğur

Ayten Çağlar

Birol Karakurt

Cennet Karakurt

Duran Karakurt

Erdem Karakurt

Esengül Karakurt

Meryem Sağır

Muzaffer Karakurt

Nermin Uğur

Onur Karakurt

Satı Uğur

Seyhan Karayanık

Şengül Körçoban Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 23 Parsel 2,35 M² 2026/276 Satı Dalkılıç Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 17 Parsel 4,02 M² 2026/277 Sadık Uğur

Satı Cinkar Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 16 Parsel 0,39 M² 2026/278 Döne Uçar

Safiye Uçar

Şehri Bodur Çorum İli İskilipİlçesiSorkun Mah. 118 Ada 12 Parsel 0,68 M² 2026/279 Döndü Kavlak

Muhittin Adıgüzel

Satı Ahırzaman Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 5 Parsel 4,41 M² 2026/280 Ramazan Uğur Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 4 Parsel 17,83 M² 2026/281 Ayşe Kuvvettaş

Sadık Körçoban Çorum İli İskilipİlçesi Sorkun Mah. 105 Ada 13 Parsel 107,51 M² 2026/282 Ramazan Uğur Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 10 Parsel 7,29 M² 2026/283 Ayşe Kurt

Döne Bursalı

Gülay Güneş

Hadime Keleş

İbrahim Güneş

İsmail Güneş

Mehmet Güneş

Nuray Güneş

Osman Çukurcu

Rasim Çukurcu

Süleyman Çukurcu

Şehri Güler

Zeynep Karayanık Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 105 Ada 11 Parsel 566,54 M² 2026/284 Arzu Öztürk

Ayşe Kara

Hamide Körçoban

Hatun Uğur

Mehmet Yazıcı

Mustafa Alkan

Sadık Yiğit

Sema Aslan

Veysel Öztürk Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 8 Parsel 473,55 M² 2026/285 Ahmet Kavlak

Ali Gedik

Ayşe Karayanık

Birgül Yılmaz

Burak Kavlak

Burcu Gören

Fadime Yazıcı

Güleser Kavlak

İbrahim Gedik

Nurten Yılmaz

Şehri Kel Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 104 Ada 102 Parsel 9.2 M² 2026/286 Döndü Kavlak

Muhittin Adıgüzel

Satı Ahırzaman Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 104 Ada 102 Parsel 0,28 M² 2026/287 Ayşe Kuvvettaş

Sadık Körçoban Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 101 Parsel 4,68 M² 2026/288 Mustafa Karayanık

Nuşan Karayanık

Satı Kolay Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 85 Parsel 4,84 M² 2026/289 Ahmet Karayanık

Cemile Karayanık

Fatma Dilsiz

Güldane Karayanık

Gülten Karayanık

Melek Adıgüzel

Muhammed Karayanık

Nuriye Karayanık

Sadık Karayanık

Ümmet Karayanık

Zeynep Dalkılıç Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 84 Parsel 918,18 M² 2026/290 Döne Karayanık Çorum İli İskilipİlçesi SorkunMah. 104 Ada 82 Parsel 4,41 M² 2026/291 Recep Uğur Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 77 Parsel 671,46 M² 2026/292 Mustafa Karayanık

Nuşan Karayanık

Satı Kolay Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 73 Parsel 2,57 M² 2026/293 Döne Karayanık Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 71 Parsel 541,96 M²

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