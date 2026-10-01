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İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 00:00

İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Çorum ili İskilip ilçesi Karmış ve Sorkun köylerinde bulunan, parseli ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirlenen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 16.10.2026 ve 30.10.2026 tarihlerinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası İskilip şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 07.09.2026

ESASDAVALIPARSELALAN
2026/250Ayşe Adıgüzel
Dinçer Körçoban
Döne Körçoban
Duran Uğur
Erdoğan Uğur
Ergin Uğur
Fahrettin Uğur
Gencer Körçoban
Hanife İşler
Hasan Uğur
Hatice Karaman
İsa Ceyhan
Kadriye Uğur
Leyla Körçoban
Mehmet Uğur
Muhammed Ceyhan
Muhammet Uçar
Musa Ceyhan
Nuh Ceyhan
Şaban Uğur
Şehri Cinkar
Şuayip Ceyhan
Türkan Çağlar
Yaşar Uğur		Çorum İli İskilip İlçesi Karmış Mah. 102 Ada 8 Parsel8,09 M²
2026/251Ayşe Körçoban
Hasan Uğur
Nuh Uğur
Şevki Uğur
Veli Uğur		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 75 Parsel0,76 M²
2026/252Murat DalkılıçÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 24 Parsel79,84 M²
2026/253Ahmet Uğur
Cemal Uğur
Coşkun Uğur
Dilek Eriş
Ercan Çakmak
Hadime Uğur
Hanife Çakmak
İsmail Uğur
Melek Akca
Muzaffer Çakmak
Recep Uğur
Satı Çakmak		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 23 Parsel116,84 M²
2026/254Hanife Sağır
Nuh Uğur
Ömer Uğur
Selahattin Uğur
Selami Uğur
Şaban Uğur		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 22 Parsel111,17 M²
2026/255Sultan GüneşÇorum İli İskilip İlçesiSorkunMah. 119 Ada 18 Parsel93,43 M²
2026/256Gani UğurÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 11 Parsel140,58 M²
2026/257İsmail UyarÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 10 Parsel279,55 M²
2026/258Erdal Uğur
Hamide Uğur
Mehmet Uğur
Muammer Uğur
Muhsin Uğur
Münevver Abaz
Sultan Tura		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 119 Ada 6 Parsel168,14 M²
2026/259Hacer Aktaş
İbrahim Adıgüzel
İsmail Adıgüzel		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 63 Parsel327,69 M²
2026/260Erdoğan Uğur
Ergin Uğur
Fahrettin Uğur
Hasan Uğur
Kadriye Uğur
Mehmet Uğur
Muhammet Uçar
Türkan Çağlar		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 62 Parsel29,40 M²
2026/261Ahmet Uğur
Azar Uğur
Müslüme Karabıyık
Nazife Karayanık
Şehri Bodur
Şerife Coşkun		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 61 Parsel2,28 M²
2026/262Ramazan KörçobanÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 59 Parsel305,48 M²
2026/263Abdurrahman Adıgüzel
Aysel Alumur
Aysun Adıgüzel
Lütfiye Adıgüzel
Mustafa Adıgüzel		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 120 Ada 8 Parsel3,19 M²
2026/264İsmail Adıgüzel
Suat Adıgüzel
Şefika Güvenir		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 120 Ada 6 Parsel1,08 M²
2026/265Ayşe Kurt
Döne Bursalı
Gülay Güneş
Hadime Keleş
İbrahim Güneş
İsmail Güneş
Mehmet Güneş
Nuray Güneş
Osman Çukurcu
Rasim Çukurcu
Süleyman Çukurcu
Şehri Güler
Zeynep Karayanık		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 46 Parsel138,04 M²
2026/266Ayşe Yazıcı
Ergül Şişli
Gülüzar Arıcı
Sema Özel
Şaban Adıgüzel		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 43 Parsel87,83 M²
2026/267Hüsamettin DalkılıçÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 40 Parsel226,38 M²
2026/268Arzu ÖztürkÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 35 Parsel32,41 M²
2026/269Cennet Karakurt
Çiğdem Dalkılıç Boztaş
Dilek Karakoç
Rıdvan Dalkılıç
Satı Şahmurat
Sefer Dalkılıç
Yavuz Dalkılıç		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 57 Parsel19,05 M²
2026/270Ahmet Dalkılıç
Dilek Dalkılıç
Hasan Dalkılıç
Mevlüt Dalkılıç
Mustafa Dalkılıç		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 56 Parsel188,58 M²
2026/271Bekir Uğur
Hasan Uğur
Mevlüde Tokat
Murat Şişli
Mustafa Uğur
Nurcan Ulaş
Rahime Bayram
Ramazan Uğur
Şehri Aydoğan
Vildan Çatalbaş		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 54 Parsel342,17 M²
2026/272Bilal Halıcı
Evrim Dünya Pınar Baskan
Eylem Azize Betül Akkaya
Fatıma Öztekin
Hacer Çalı
Nazan Çakır
Sadık Halıcı		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 45 Parsel210,53 M²
2026/273Murat DalkılıçÇorum İli İskilipİlçesi Sorkun Mah. 118 Ada 44 Parsel2,95 M²
2026/274Şehri AdıgüzelÇorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 118 Ada 36 Parsel0,18 M²
2026/275Adike Acar
Ayşe Uğur
Büşra Karacan
Cemile Karakurt
Döne Alım
Fendiye Körçoban
Ganime Karakurt
Güleser Kavlak
Gülşen Dalkılıç
Gülüzar Güney
Kamil Karakurt
Kübra Çalık
Melek Körçoban
Menderes Çalık
Mustafa Çalık
Perihan Kaya
Sedat Çalık
Semiha Türkcan
Suat Karakurt
Ümmühan Karakurt
Aynur Özkan
Aysel Uğur
Ayten Çağlar
Birol Karakurt
Cennet Karakurt
Duran Karakurt
Erdem Karakurt
Esengül Karakurt
Meryem Sağır
Muzaffer Karakurt
Nermin Uğur
Onur Karakurt
Satı Uğur
Seyhan Karayanık
Şengül Körçoban		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 23 Parsel2,35 M²
2026/276Satı DalkılıçÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 17 Parsel4,02 M²
2026/277Sadık Uğur
Satı Cinkar		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 16 Parsel0,39 M²
2026/278Döne Uçar
Safiye Uçar
Şehri Bodur		Çorum İli İskilipİlçesiSorkun Mah. 118 Ada 12 Parsel0,68 M²
2026/279Döndü Kavlak
Muhittin Adıgüzel
Satı Ahırzaman		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 5 Parsel4,41 M²
2026/280Ramazan UğurÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 118 Ada 4 Parsel17,83 M²
2026/281Ayşe Kuvvettaş
Sadık Körçoban		Çorum İli İskilipİlçesi Sorkun Mah. 105 Ada 13 Parsel107,51 M²
2026/282Ramazan UğurÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 10 Parsel7,29 M²
2026/283Ayşe Kurt
Döne Bursalı
Gülay Güneş
Hadime Keleş
İbrahim Güneş
İsmail Güneş
Mehmet Güneş
Nuray Güneş
Osman Çukurcu
Rasim Çukurcu
Süleyman Çukurcu
Şehri Güler
Zeynep Karayanık		Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 105 Ada 11 Parsel566,54 M²
2026/284Arzu Öztürk
Ayşe Kara
Hamide Körçoban
Hatun Uğur
Mehmet Yazıcı
Mustafa Alkan
Sadık Yiğit
Sema Aslan
Veysel Öztürk		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 105 Ada 8 Parsel473,55 M²
2026/285Ahmet Kavlak
Ali Gedik
Ayşe Karayanık
Birgül Yılmaz
Burak Kavlak
Burcu Gören
Fadime Yazıcı
Güleser Kavlak
İbrahim Gedik
Nurten Yılmaz
Şehri Kel		Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 104 Ada 102 Parsel9.2 M²
2026/286Döndü Kavlak
Muhittin Adıgüzel
Satı Ahırzaman		Çorum İli İskilip İlçesi Sorkun Mah. 104 Ada 102 Parsel0,28 M²
2026/287Ayşe Kuvvettaş
Sadık Körçoban		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 101 Parsel4,68 M²
2026/288Mustafa Karayanık
Nuşan Karayanık
Satı Kolay		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 85 Parsel4,84 M²
2026/289Ahmet Karayanık
Cemile Karayanık
Fatma Dilsiz
Güldane Karayanık
Gülten Karayanık
Melek Adıgüzel
Muhammed Karayanık
Nuriye Karayanık
Sadık Karayanık
Ümmet Karayanık
Zeynep Dalkılıç		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 84 Parsel918,18 M²
2026/290Döne KarayanıkÇorum İli İskilipİlçesi SorkunMah. 104 Ada 82 Parsel4,41 M²
2026/291Recep UğurÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 77 Parsel671,46 M²
2026/292Mustafa Karayanık
Nuşan Karayanık
Satı Kolay		Çorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 73 Parsel2,57 M²
2026/293Döne KarayanıkÇorum İli İskilip İlçesiSorkun Mah. 104 Ada 71 Parsel541,96 M²

#ilangovtr Basın no ILN02560036