İSKENDERUN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İskenderun Tapu Müdürlüğünden:

İLANEN DUYRULUR

(Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)

3.Mıntıka Mahallesi 1314 parsel sayılı taşınmazın tamamı/hissesi Fatma Baltacıbaşı adına kayıtlı iken ;İskenderun 4.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 14/05/2025 Tarihli ve 2025/319 Esas 2025/477 Karar sayılı veraset belgesine istinaden Türkan Öykü Acar ve Ilgaz Sezin Doğan isimli mirasçıların payları 5831 Sayılı Kanunun 8.Maddesi ile Kadastro Kanunu na eklenen EK 3.maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle yukarıda açıklanan mirasçılar 25/08/2025, Pazartesi günü, saat 08:00 den itibaren 08/09/2025 günü, saat 17:00 kadar anılan kanun hükmüne göre, elbiriği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs.)olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.21/08/2025

Eda AKGÜN

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

#ilangovtr Basın no ILN02281546



