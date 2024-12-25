İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

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T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/681 Esas

DAVALI : SİDRE DEVİREN , Tahir ve Mirfet kızı, 2001 doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin yıkılmış olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalının Hatay İcra Müdürlüğü'nün 2023/32980 Esas sayılı dosyasına yaptığı haksız ve kötü niyetli itirazın iptali ile takibin devamına, İtirazın açıkça haksız ve kötü niyetli olması nedeniyle lehine takip çıkışının %20'sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, karar verilmesini arz ve talep etmiştir.

Durusma Günü: 10/01/2025 günü saat: 10:25'da ''Duruşma için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan Mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafla sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde cevap dilekçesi ile delil listesi ve elinizdeki belge ve delilleri dilekçenize eklemek suretiyle mahkememize sunmanız, elinizde bulunmayan delillerin nereden getirileceğini bildirmeniz ve buna ilişkin masrafları yatırmanız, aksi taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız'' hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02145707