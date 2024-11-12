T.C. İSKENDERUN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.81465482-2023/369-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin 2023/369 Esas 2024/263 Karar numaralı 27/06/2024 tarihli ilamı ile; sanığın suçuna ilişkin almış olduğu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA SANIĞIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA Kararı verilen Sabri ve Emine oğlu 01.01.2000 D.lu HAMZA SÜLEYMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince Hüküm özetinin Ekte gönderilen ilanının, Genel İnternet Haber Sitesiile Hatay ili İskenderun ilçesindeki gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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