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İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSKENDERUN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 00:00

T.C. İSKENDERUN
6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23826126-2021/720-Ceza Dava Dosyası 14.03.2025
Konu :

İLAN

Mahkememizin 24/04/2024 tarih, 2021/720 esas, 2024/441 karar sayılı ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis cezası, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan ise beraat kararı verilen; Eşref ve Melahat oğlu, 1992 d.lu, VEYSEL OCAK tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR:

 

#ilangovtr Basın no ILN02192305