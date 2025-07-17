İSKENDERUN 4. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. İSKENDERUN 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/311 Esas

DAVALI : WEDAD ALTENNARI - 99935230224

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde adresinize ulaşılamamış olup tebligat yapılamamıştır, bu nedenle dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının, Taimallah Altennari ve Yousef Altennari isimli çocuklarının bulunduğunu, çocuklarının babası Muhammed Altennari'nin vefat ettiğini, Wedad Altennari'nin başka biri ile evlenerek Dubai'ye taşındığını, çocukların maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarının Ibtısam Altennari tarafından karşılandığı, çocukların huzur içerisinde Ibtısam Altennari ile yaşadıklarını, çocukların bakım ve gözetimiyle ilgilendiği, annenin velayet görevini gereği gibi yerine getirmediğini, bu nedenlerle müşterek çocukların velayetinin davalı anneden kaldırılarak Ibtısam Altennari'nin vasi olarak tayinine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

6100 sayılı HMK 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 21/10/2025 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02261457