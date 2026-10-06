İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSKENDERUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/237 Esas

25.09.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kıymet Takdirine İtiraz davası nedeniyle;

Mahkememizce MUYİTTİN ve FERİDE oğlu 01/01/1978 doğumlu, 461***246 T.C. Kimlik numaralı dahili davalı Mehmet Bilir'in tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından yurt dışı ilan yapılarak tebliğine karar verilmiş olmakla,

Dava Dilekçesi özetle; Hatayİli, Arsuz İlçesi, Gülcihan Mahallesi, 170 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın resmi olarak satışının başlanması için İskenderun 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunun 2021/1 E. Sayılı dosyasından gönderilen bilirkişi raporunda arsa m2 birim fiyatı olarak 6.000,00 TL/m2 bedel takdir edildiğinin anlaşıldığını, kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun değerlendirme bölümünde m2 birim fiyatı olarak 6.000,00 TL gösterilerek arsa değerinin 3.100.800,00 TL olduğu yönünde her ne kadar görüş verilmiş ise de, bilirkişiler tarafından takdir edilen bedelin emsallerine göre düşük olduğu anlaşılmakla yeniden değerlendirmeye mahsus hususlar göz önünde bulunarak kıymet takdirinin belirlenmesini talep etmişlerdir.

Tensip zaptı özetle; Dava dilekçesinin ve eklerinin HMK’ nin 317. maddesi uyarınca; Davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, Davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve ihtar yerine geçmek üzere hazırlık ilk tensip zaptı'nın eklenmesine, HMK’ nin 317. maddesi gereği dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde ancak mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içende hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda yine bu süre zarfında mahkeme başvurulduğunda davalıya bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verileceği, HMK’ nin 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve HMK 318. madde gereğince tüm delillerini HMK 126. maddesine göre davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceğine, Davalının, HMK 317. maddesindeki 2 HAFTALIK KESİN SÜREDE cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK’ nin 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağının, ayrıca HMK’ nin 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte,davacı sayasından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca HMK 324 md. gereği 1.500,00 TL delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, Cevap dilekçesinde; HMK’ nin 130. maddesinde gösterilen eksikliklerin bulunması halinde bu eksikliklerin 1 hafta içinde giderilmesi gerektiği ve aksi halde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalı tarafa tebliğine, masrafın yatırılmış ise delil avansından yatırılamamış ise gider avansından karşılanmasına,

Fen bilirkişi raporunda özetle; Kıymet Takdirine konu; ; Hatay İli Arsuz İlçesi, Gülcihan Mahallesi 170 ada 3 nolu parsel sayılı taşınmaz, Adres Kayıt Sistemine göre;Arsuz İlçesi, Gülcihan Mahallesi, Sakarya 4 Caddesi ile Gülcihan 19 Sokağın kesiştiği adreste mevcut bulunduğu parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile fiili zeminde herhangi bir yapının mevcut olmadığı, arsa olmasına rağmen bir kısmına sebze, bir kısmına da mısır ekili olduğu tespit edilmiştir.

Teknik bilirkişi raporunda özetle; Kıymet takdirine konu taşınmazın: Hatay İli Arsuz İlçesi , Gülcihan Mahallesi, 170 ada 3 nolu parselde kayıtlı, net 516,80m² büyüklüğünde taşınmazın hali hazır durumu itibariyle değerinin ;

Keşif tarihi olan 02.07.2026 itibari ile değeri;

Arsa Değeri: 516,80 m² x 10.000,00 TL/m2 = 5.168.000,00TL

Taşınmazın Değeri: 5.168.000,00 TL

Taşınmazın Satış Memurluğu tarafından 25.12.2025 tarihindeki değeri;

Arsa Değeri: 516,80 m² x 8.500,00 TL/m2 = 4.392.800,00TL

Taşınmazın Değeri: 4.392.800,00 TL

Dava konusu taşınmazdaki payların küçük olması nedeniyle ortaklığın satış yoluyla giderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Dava dilekçesi, tensip zaptı, fen ve teknik bilirkişi raporlarının ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Dava dilekçesine cevap dilekçesi sunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftadır. HMK 317madde gereğince cevap dilekçesi sunabileceğiniz hususu ihtar olunur. Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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