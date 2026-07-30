İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSKENDERUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

14.07.2026

Sayı :2021/1247 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce Recepve Sema'dan olma 31/07/1980 doğumlu 395*****324 T.C Kimlik Numaralı davalı Asu Aksu'nun tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilan tebliğine karar verilmiş olmakla,

Dava Dilekçesi özetle; Hatay ili, Arsuz ilçesi, Madenli Mahallesi, 1822 ada, 31 parsel üzerindeki mesken niteliğindeki zemin kat 27 nolu bağımsız bölüm üzerindeki paylı mülkiyet şeklindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Fen Bilirkişi Raporu özetle; Arsuz Belediyesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanı olarak ayrıldığı da dikkate alında ve Taşınmaz malın Tapu kayıt miktarı ve hissedarlara isabete eden tapu kayıt miktarlarının da düşük olmaları ve kıyı kenar çizgisinin 100 Metre mesafedeki alan içinde bulunması ve Yürürlükte bulunan 3194 Sayılı İmar kanununun ilgili maddeleri de nazari dikkate alınarak değerlendirildiğinde; Dava konusu taşınmaz mal olan, İskenderun İlçesi Frenkçiftliği Mahallesi 786 Nolu Parselin İVAZ ilavesi ile dahi Ortaklığının giderilmesi mümkün olmayıp, Ancak: Taşınmaz malın SATIŞ'ına izin verilmesi halinde Ortaklığının giderilmesi mümkün olacağı bildirilmiştir.

Teknik bilirkişi heyeti raporunda özetle; Dava konusu Hatay İli, İskenderun İlçesi, Frenkçiftliği Mahallesi, 786 parsel değerinin; Dava konusu parselin bulunduğu bölgede imarlı arsaların m2 değerleri 20.000TL/m2 ile 30.000TL arasında işlem görmekte olduğundan dava konusu taşınmazın park olması nedeniyle dava konusu parselin m2 değeri 10.000TL/m2 olarak belirlendiği;

400m2 x 10.000TL/m2..... 2.0 eee ae eee —4,000.000TL olacağı,

Kenan AKSU' nun payına düşen miktar;.. 29,41m2 x 10.000TL/m2.....— 294.100TL olacağı,

Dava konusu parseldeki payların küçük olması nedeniyle taksiminin mümkün olmadığından ortaklığın satış yolu ile giderilmesine ilişkin bilirkişi heyeti raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02520879