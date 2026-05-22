İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSKENDERUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

28.04.2026

Sayı :2022/799 Esas

Davacılar , AYKUT İYİEL, İNCİ AKÇA, MERİH ŞEN, ZAHİDE SİBEL İYİEL ileDavalılar , ARCA İYİEL ORHAN, CEM İYİEL, GÜL YILMAZ, İDİL BOYAR, MEHMET ÖMER İYİEL, MEMDUH HASAN İYİEL, MİNİRE GÜL İYİEL, MÜZEYYEN DURDU arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;Mahkememizce İzzettin ve Olcay kızı , 01.01.1971doğumlu 249******970 T.C Kimlik Numaralıdavalı ARCA İYİEL ORHAN'ın tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından bilirkişi raporları, duruşma günü veilanen tebliğine karar verilmiştir.

Fen bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu, Hatay ili, Belen İlçesi, Kıcı Mahallesi 3370 ada 2 (Eski:242) nolu parselin hissedarlar arasında her birine bir parsel düşecek şekilde ifrazının mümkün olmayacağıtespit edilmiştir. Böylelikle; Dava konusu bu parselde Aynen taksiminin mümkün olmadığı belirlenmiş olup; İvaz yoluyla mümkün olmadığı takdirde; Hatay ili, Belen İlçesi, Kıcı Mahallesi 3370 ada 2 (Eski:242) nolu parselin ortaklığının satış sureti ile giderilebileceği kanaatine varılmıştır.

Teknik bilirkişiheyeti raporunda özetle;

Dava konusu Hatay İli, Belenİlçesi, KıcıMahallesinde kâin 3370 ada 2Parsel taşınmazın ise;1) Hissedarlar adına düşecek oranın en düşük 687,33 m² olması nedeniyle 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 8/3. Maddesi uyarınca aynen taksim yolu ile ortaklığın giderilemeyeceği, 2) Hissedarlar adına düşecek oranın en düşük 687,33 m² olması nedeniyle 5403 sayılı kanunun 8. Maddesinden sonra eklenmek suretiyle gelen 8/A Kanununa göre İl ve İlçelerin Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklükleri uyarınca aynen taksim yolu ile ortaklığın giderilemeyeceği, kanaatine varılmıştır.

Duruşa günü: 09.09.2026 günü saat 09:53'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız , veya kendinizibir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususları ilanen tebliğ olunur

