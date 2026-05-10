İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSKENDERUN

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

14.04.2026

Sayı : 2021/1668 Esas

İLAN

Davacı , İLYAS SÖKER ile Davalılar , ERSİN GÜRDAL, YAKUP AKDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce İsmet ve Türkan oğlu, 22.09.1976 doğumlu, 245***776 T.C. Kimlik Numaralı davalı Ersin GÜRDAL'ın tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Bilirkişinin 06.09.2025 tarihli bilirkişi raporunda; taraflar arasında “Hatay, İskenderun ilçesi Şehitpamir caddesi, 4 no.lu Belediye İşhanı no: 40, zemin kat 2 numaralı bağımsız bölüm” adresindeki taşınmazla ilgili 06/05/2016 başlangıç, 05/05/2017 bitiş tarihli kira sözleşmesi bulunduğu, yıllık kira bedelinin 145.000,00 TL net olduğu, ödemenin her ayın 7. Gününe kadar aylık eşit taksitlerle yapılacağının kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Kira sözleşmesinin hususi şartlar bölümünde sözleşmenin uzaması halinde yıllık artışın TÜFE ve ÜFE'den yüksek olanına göre eklenmek suretiyle arttırılarak ödeneceğinin kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre 06/05/2017 başlangıç tarihli ikinci kira döneminde ödenmesi gereken kira bedeli Takip tarihi itibariyle davacının davalıdan 141.057,00 TL Kira alacağı bulunmaktadır. (Talep 108.750,00 TL.dir)

