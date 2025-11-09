T.C.

İSKENDERUN

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .26643308-2025/133-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

İskenderun 10. Asliye Ceza Mahkemesince;

İbrahim ve Hene oğlu 01/01/1973 İdlip doğumlu sanık HALİD ATRAŞ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2025/133 Esas, 2025/115 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis (1 yıl 3 ay erteli) ve 40 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 05.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02329028