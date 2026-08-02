İSKENDERUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

İSKENDERUN

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

29.07.2026

Sayı :2022/23 Ort. Gid. Satış

İİK 128 MAD. GÖRE KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

Satış İsteyen : Yusuf BÜYÜKTEPE

Hissedar :

1-Gül ULGAN- T.C No:121****936, İbrahim ve Hamide'den olma Adana 06.12.1958 doğumlu,

2-Işıl ÖZMEN- T.C No:197****108, İbrahim ve Hamide'den olma Adana 16.02.1956 doğumlu,

Değer Konulan Taşınmazın Tapu Kaydı: Hatay ili İskenderun ilçesi Şevre İmar Mahallesi 3034 ada 2 parsel sayılı, 174,00 m" arsa vasıflı taşınmaz,

Bilirkişi Raporu Tarihi ve Konulan Değer: Satış Memurluğumuzun 2022/23 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında satışa konu Hatay ili İskenderun ilçesi Şevre İmar Mahallesi 3034 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 27.05.2025 havale tarihli bilirkişi raporunda 3.654.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

Hissedarlar Gül ULGAN ve Işıl ÖZMEN'in tebligata yarar adresi tespit edilmediğinden kıymet takdiri raporunun 7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kanuni süreye 15 gün ilavesi suretiyle kıymet takdir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde kıymet takdir raporuna bir itirazınız varsa ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz edebileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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