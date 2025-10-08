T.C.

İSKENDERUN

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

06.10.2025

Sayı : 2024/993 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Mahkememizce SÜLEYMAN ve ZEYNİ'den olma, 20/10/1986 dogumlu, 312*****624 T.C. Kimlik Numaralı mirasçı ALİ KIRKIN'ın tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Müteveffa DİYAP SEVEN tarafından düzenlettirilen İskenderun 1. Noterliğinin 04.10.2019 tarih ve 28174 yevmiye numaralı düzenlenme şeklindeki vasiyetnamesini kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği ve duruşma gününün 18/12/2025 Günü saat 10:20 olduğu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

