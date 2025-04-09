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İSKENDERUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSKENDERUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 00:00

T.C. İSKENDERUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

07.03.2025

Sayı : 2024/303 Esas 

Konu : 1. İLAN

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Kararı Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği istenilen NUSRET ve SACİDE oğlu, 13/01/1983 doğumlu, 288******48 T.C. Kimlik numaralı CİHAN UYSAL'ın terör örgütüne katılmak amacıyla10 yıl önce ailesinden ayrılmış olduğu, kendisinden o günden beri haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla TMK'nun 33/2. maddesi gereğince kendisini gören ve yaşadığına dair bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize bilgi vermesi hususu ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02202474