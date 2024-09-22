T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17297182-2023/61-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesince;Cerrahve Kadiriye oğlu 10/10/1986Kadirli doğumlu SİNAN TÜRKMENOĞLU hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2023/61 Esas, 2023/283 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında1 YIL 8 AY hapis cezasına karar verildiği,



Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.



İş bu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.

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