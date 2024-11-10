İSCEHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Şirinevler Mahallesin de bulunan tapunun 852 ada 09 parselinde kayıtlı 4.289,33 metrekare arsa Belediyemiz Meclisinin 04.10.2024 tarih ve 2024/123 nolu kararı ve Belediye Encümenimizin 01.11.2024 tarih ve 166 nolu kararları ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.

İhale muhammen bedeli metre karesi 2.200,00 TL, toplam ihale bedeli ise 9.436.526,00 TL olup; Geçici teminatı ise 283.100,00 TL dir. Geçici Teminat ihaleden önce Belediyemizde bu işle görevli memuruna veya Belediyemiz banka hesabına nakden yatırılacaktır.

İhale 06 ARALIK 2024 CUMA günü saat 14.00 de Belediyemiz Encümeni Huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihalesi yapılacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde sayılan şahıslar ihaleye katılamazlar. İstekliler İhaleye Katılımında İstenilecek belgeler

Gerçek Kişiler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (Vekâleten Katılımda Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)

2- Kanuni İkametgâh Belgesi.

3- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.

4- Şartname Alındı Makbuzu.

5- Vekâleten Temsil Edilmesi Halinde Noter Tasdikli Vekâletname.

6- Belediyemiz Emlak Servisinden Borcu Yoktur Gösterir Belge.

Tüzel Kişilerden

1- Şirket Yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter tasdikli İmza sirküleri.

2- Ticaret veya Sanayi Odasından İlan Süresi içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.

3- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.

4- Şartname Alındı Makbuzu.

5- Belediyemiz Emlak Servisinden Borcu Yoktur Gösterir Belge. Daha fazla bilgi almak ve ihale şartnamesini görmek isteyenler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

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