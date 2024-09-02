KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI VEREN MAHKEME : T.C. İSCEHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Kamulaştırılacak dosya numaraları ve ada parseller aşağıda belirtilmiştir

TAPU MALİKİNİNADI VE SOYADI: Taşınmaz maliklerinin isimleri dosya numaralarının yanında belirtilmiştir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN YATIRILACAĞI BANKA : İscehisar Ziraat Bankası Şubesi

Kamulaştırmayı yapan davalı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından dava açılmıştır.

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazlarla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususu ve davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda devam edilip karar verileceği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırılacak ada parsellerin esas ve ada parsel numaraları:

2024/271 Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Sağırlı köyü121 ada 6 parsel

MEVLÜT GÖZTAŞ

2024/273 Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Sağırlı köyü122 ada 1 parsel

1- MEHMET ALİ ARDIÇ

2- RAMAZAN ARDIÇ

3- OSMAN ARDIÇ

4- EMİNE SAĞIR

5- ZEYNEP ARDIÇ

6- GÜLDEN KARA

7- ESME AKTAN

8- MUSA ARDIÇ

2024/275 Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Sağırlı köyü 107 ada 23 parsel

1- BEHİCE YELER

2- CAFER AKTAN

3- KEZİBAN AKTAN

4- MUSTAFA AKTAN

5- HÜSEYİN AKTAN

6- GÜLCAN KORKUSUZ

7- SULTAN SAKARTEPE

8- SONER AKTAN

9- ZEYNEP AKTAN

10- HURİ GÖZTAŞ

11- RÜSTEM AKTAN

12- KADİR AKTAN

2024/279 Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Sağırlı köyü 107 ada 9 parsel

ZİYA SAKARTEPE

2024/281 Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Sağırlı köyü,104 ada 2 parsel

ADNAN CAN

2024/277 Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Sağırlı köyü 107 ada 18 parsel

MEHMET BAYAR

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