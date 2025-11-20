İPSALA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
EDİRNE DEFTERDARLIĞI İPSALA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|213 Sayılı V.U.K.'nun 103. Maddesinde belirtilen haller nedeni ile kendilerine tebliğ yapılmasına imkan bulunmayan mükelleflerimiz aşağıda belirtilmiş olup, adı geçen mükelleflerimizin;
|1-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya açık adreslerinin bildirilmesi;
2-Bu takdirde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;
3-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde dairemize müracaat etmeyen veya adresini bildirmeyen mükelleflere bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı;
|213 Sayılı V.U.K.'nun 103-104-105 ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur.
|SIRA NO
|VERGİ KİMLİK NUMARASI
|AD-SOYAD/ ÜNVAN
|ADRESİ
|ANA TAKİP DOSYA NUMARASI
|TAKİP DOSYA NUMARASI
|VERGİ KODU
|VERGİ DÖNEMİ
|VERGİ TUTARI
|CEZA TUTARI
|1
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000039
|3074
|01 / 2021 - 12 / 2021
|0,00
|122.341,76
|2
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000046
|0015
|01 / 2022 - 01 / 2022
|32.877,90
|32.877,90
|3
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000047
|0015
|12 / 2022 - 12 / 2022
|45.949,32
|45.949,32
|4
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000049
|0015
|02 / 2022 - 02 / 2022
|38.678,04
|38.678,04
|5
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000050
|0015
|11 / 2021 - 11 / 2021
|26.426,85
|26.426,85
|6
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000051
|0015
|03 / 2022 - 03 / 2022
|27.122,08
|27.122,08
|7
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000052
|0015
|12 / 2021 - 12 / 2021
|31.769,78
|31.769,78
|8
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000053
|0015
|04 / 2022 - 04 / 2022
|29.651,94
|29.651,94
|9
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000054
|0001
|01 / 2022 - 12 / 2022
|71.458,09
|71.458,09
|10
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000055
|0015
|06 / 2022 - 06 / 2022
|82.168,74
|82.168,74
|11
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000056
|3074
|01 / 2022 - 12 / 2022
|0,00
|339.549,71
|12
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000057
|0015
|07 / 2022 - 07 / 2022
|29.349,90
|29.349,90
|13
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000059
|0015
|08 / 2022 - 08 / 2022
|37.907,66
|37.907,66
|14
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000062
|0015
|09 / 2022 - 09 / 2022
|32.086,69
|32.086,69
|15
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000065
|0015
|10 / 2022 - 10 / 2022
|52.787,38
|52.787,38
|16
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000067
|0015
|05 / 2022 - 05 / 2022
|51.575,94
|51.575,94
|17
|1320723243
|SAIDAMIR BAKHRAMOV
|KPS KAYDI YOK
|2025101666d3n0000017
|2025101514d3p0000068
|0015
|11 / 2022 - 11 / 2022
|57.801,60
|57.801,60
|“İpsala Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K.’ un 103-106‘ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgilerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”
#ilangovtr Basın no ILN02338824