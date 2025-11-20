×
© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş
İPSALA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 00:00

 

EDİRNE DEFTERDARLIĞI İPSALA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
 213 Sayılı V.U.K.'nun 103. Maddesinde belirtilen haller nedeni ile kendilerine tebliğ yapılmasına imkan bulunmayan mükelleflerimiz  aşağıda belirtilmiş olup, adı geçen mükelleflerimizin;
1-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairemize bizzat  veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya açık adreslerinin bildirilmesi;
2-Bu takdirde, kendilerine  süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı;
3-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde dairemize müracaat etmeyen veya adresini bildirmeyen mükelleflere bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı;
213 Sayılı V.U.K.'nun 103-104-105 ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur.
SIRA NOVERGİ KİMLİK NUMARASIAD-SOYAD/ ÜNVANADRESİANA TAKİP DOSYA NUMARASITAKİP DOSYA NUMARASIVERGİ KODUVERGİ DÖNEMİVERGİ TUTARICEZA TUTARI
11320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000039307401 / 2021 - 12 / 20210,00122.341,76
21320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000046001501 / 2022 - 01 / 202232.877,9032.877,90
31320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000047001512 / 2022 - 12 / 202245.949,3245.949,32
41320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000049001502 / 2022 - 02 / 202238.678,0438.678,04
51320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000050001511 / 2021 - 11 / 202126.426,8526.426,85
61320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000051001503 / 2022 - 03 / 202227.122,0827.122,08
71320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000052001512 / 2021 - 12 / 202131.769,7831.769,78
81320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000053001504 / 2022 - 04 / 202229.651,9429.651,94
91320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000054000101 / 2022 - 12 / 202271.458,0971.458,09
101320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000055001506 / 2022 - 06 / 202282.168,7482.168,74
111320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000056307401 / 2022 - 12 / 20220,00339.549,71
121320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000057001507 / 2022 - 07 / 202229.349,9029.349,90
131320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000059001508 / 2022 - 08 / 202237.907,6637.907,66
141320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000062001509 / 2022 - 09 / 202232.086,6932.086,69
151320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000065001510 / 2022 - 10 / 202252.787,3852.787,38
161320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000067001505 / 2022 - 05 / 202251.575,9451.575,94
171320723243SAIDAMIR BAKHRAMOVKPS KAYDI YOK2025101666d3n00000172025101514d3p0000068001511 / 2022 - 11 / 202257.801,6057.801,60
“İpsala Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K.’ un 103-106‘ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgilerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”

#ilangovtr Basın no ILN02338824